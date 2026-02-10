Este es el signo del zodiaco más inteligente: la astrología dice que son "genios"

Según una especialista, este es el signo más inteligente del zodíaco . Y no son pocos los que afirman que reviste condiciones de genio.

De acuerdo a lo señalado por diversos especialistas en astrología , al menos cinco signos del zodíaco se destacan por su inteligencia . En cada horóscopo, es recurrente encontrar alguna referencia en relación a este ítem, que configura un denominador común para cada uno de estos signos . Recientemente, una especialista subrayó que un signo en especial es el más inteligente del zodíaco. Y no son pocos los que afirman que este reviste condiciones de genio. ¿De cuál se trata?

En líneas generales, los distintos signos del zodíaco presentan cualidades como ser el liderazgo, la sensibilidad o la creatividad, pero lo cierto es que solo uno de los 12 que componen el zodíaco se lleva el título del más inteligente .

Según la mirada de Beltramo, Acuario destaca por su capacidad de generar ideas que parecen adelantadas a su tiempo. Son etiquetados como excéntricos o incluso raros, pero esto solo refleja su visión única de la realidad. Su mente está en constante movimiento, explorando posibilidades que otros ni siquiera imaginan.

Por otra parte, de Acuario se destaca su forma de pensar distinta. Por esto es que tiene una perspectiva del mundo singular y suele ser muy reflexivo. Así, es innovador y le gusta probar cosas nuevas que incorpora con velocidad. Es común que los acuarianos puedan aportar un nuevo punto de vista ante una situación, y ser resolutivos y ocurrentes. Además, poseen la capacidad de ver realidades que nadie más nota gracias a su poder de observación. Por esto es que -como buen signo del elemento Aire-, los acuarianos son seres racionales que invierten mucho tiempo en su intelecto y nutren su mente con nuevos conceptos.

Otros signos del zodíaco se destacan por su inteligencia. Tales son los casos de Virgo y Capricornio. Por un lado, los virginianos nacen con inteligencia como un talento natural. Por lo general, son personas aplicadas, que persiguen ampliar sus conocimientos y que suelen sentir pasión por sus trabajos y formaciones académicas.

Horoscopo Negro Acuario .jpeg Acuario es el signo más inteligente del zodíaco.

Los capricornianos, por su patre, son muy aplicados y pretenden alcanzar un lugar prestigioso en la vida. Por este motivo, son ambiciosos y responsables. Desde pequeños son dedicados con sus estudios y se destacan por ser buenos alumnos y suelen perfeccionar sus capacidades para ser los mejores en cualquier materia y poder sobresalir del resto. Logran ampliar su mente y ejercitar su razonamiento, por ende su intelecto se distingue en los ámbitos académicos y corporativos.

Otros signos del zodíaco que también destacan por su inteligencia son Aries, Tauro y Libra. En el caso de los librianos, poseen una gran ventaja: saben empatizar con los demás y pensar alternativas para solucionar un problema. Además, su naturaleza de aire se relaciona con la capacidad intelectual y el pensamiento crítico y se destacan por su capacidad diplomática y por tratar de perseguir siempre la armonía y el equilibrio entre quienes los rodean.