Estos son los 4 signos del zodíaco que tienen pánico a quedarse solos

¿Quiénes le temen a la soledad? Aquí te contamos cuáles son los 4 signos del zodíaco que tienen miedo a quedarse solos .

Quién no sintió miedo alguna vez de quedarse completamente solo . Por lo pronto, según la astrología, cuatro de los signos del zodíaco le temen definitivamente a la soledad . ¿De quiénes se trata?

De acuerdo a la mirada de los especialistas, estos signos en particular logran encontrar en la compañía de los afectos y las relaciones un refugio emocional y una fuente de equilibrio que los acompaña durante toda su vida. Y es por todo esto que, para ellos, esta faceta es esencial.

Cáncer.

Libra.

Piscis.

Tauro.

Los nacidos bajos el signo de Cáncer (21 de junio al 22 de julio) se destacan por su romanticismo, su timidez inicial y su afición por quedarse en casa. Habitualmente, necesitan sentirse contenidos y protegidos, y es por ello que, por lo general, construyen vínculos profundos con su entorno cercano. Según lo señala la astrología, a los pertenecientes a este signo la idea de quedarse solos puede provocarles ansiedad, puesto que asocian la soledad con el abandono emocional. Para ellos, sus afectos son parte esencial de su bienestar emocional.

En tanto, los librianos/as (22 de septiembre al 22 de octubre) buscan constantemente el equilibrio y la armonía en todas las áreas de su vida. Y lo cierto es que se sienten a sus anchas cuando comparten su vida con otros. Por definición, los nacidos bajo el signo de Libra le temen a la falta de compañía. Y es por ello que la soledad prolongada los puede volver inestables y hasta los haga sentirse desorientados.

Por su parte, Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) es reconocido por su sensibilidad y empatía. Por otra parte, su naturaleza compasiva le permite conectar profundamente con los demás. Es por ello que suele idealizar los vínculos y necesita imperiosamente sentirse amado para mantener su armonía interna. Si la soledad golpea a su puerta, para Piscis podría sobrevenir un tiempo de tristeza o nostalgia.

Por último, Tauro (19 de abril al 20 de mayo) presenta como a una de sus mayores cualidades su capacidad para sostener procesos con paciencia y cuidar lo que ama. Claro que, para ello, precisa seguridad y estabilidad emocional. Si se queda solo, no es buena señal. Y es que una soledad prolongada podría desatar en Tauro una sensación de vacío, que podría desembocar en un cuadro depresivo.

Horóscopo Negro Tauro (1).jpg Tauro precisa seguridad y estabilidad emocional.

Los signos más inestables en las relaciones de pareja

Como contrapartida, y a modo de curiosidad, cabe señalar que, según el sitio especializado Horóscopo Negro, el podio del "ranking" de los signos más inestables en las relaciones de pareja son los siguientes: