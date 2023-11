Horóscopo: cómo es Acuario en el amor

Las personas del signo de Acuario exhiben una personalidad muy fuerte que las destaca del resto. Tales características, combinadas con su apasionamiento con las causas sociales y su capacidad de análisis, hacen que en cuestiones de amor , la cosa no es tan fácil para quienes nacieron entre el 21 de enero y el 18 de febrero .

Entre otras cosas, suelen tener una facilidad para el enamoramiento, y para el desenamoramiento también. Pero según los estudiosos, una vez que encuentran su amor verdadero, son de los que jamás lo abandonan. No obstante, al ser muy independientes en el amor, en muchas ocasiones para los Acuario prevalece la libertad por encima del compromiso y el vínculo amoroso.

Acuario en el amor (1).jpg Los nacidos en Acuario son enamoradizos. Foto: Pexels.

Sin embargo, esto no significa que llegada la persona correcta Acuario no pueda tener una relación estable con una persona. Significa, en todo caso, que los Acuario no quieren sentirse presionados a la hora de tener una relación. Los acuarianos solo harán algo si realmente se sienten libres de elegir y en caso de sentirse atrapados huirán.