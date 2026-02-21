Neuquén: en rubros y regiones, cómo es el mapa de creación de puestos de trabajo en la actividad privada

En un marcado contraste con el resto del país, la provincia toma envión gracias a su dinámica económica. Cuántas empresas se inscribieron en el programa de intermediación laboral del gobierno.

Neuquén busca reafirmar su perfil productivo y su capacidad de generar empleo en la actividad privada. De acuerdo con los últimos datos difundidos a nivel nacional, mientras en la mayoría de las jurisdicciones nacionales se registra una disminución en la cantidad de empresas empleadoras y en el empleo formal , la provincia mantiene una tendencia sostenida de crecimiento .

Actualmente, 812 empresas se encuentran inscriptas en Emplea Neuquén , el programa provincial de intermediación laboral que articula la demanda del sector privado con trabajadores y trabajadoras neuquinas.

La red empresarial activa dentro del programa refleja el dinamismo económico provincial. Neuquén capital concentra 612 firmas, seguida por Villa La Angostura con 40, Plottier con 36, San Martín de los Andes con 23 y Centenario con 22 , mientras que el resto se distribuye en distintas localidades, ampliando las oportunidades laborales en todo el territorio.

La diversidad de sectores que participan del programa es otro indicador del crecimiento sostenido.

Impacto en los rubros

El rubro comercio lidera con 148 empresas. Le sigue construcción con 88, gastronomía con 72, servicios petroleros con 40, hotelería con 36, educación con 26, salud con 24, y los sectores automotriz y transporte con 22 empresas cada uno, además de 334 firmas que aún no especificaron su actividad.

Piegari-Santiago-1

Estos números se inscriben en un escenario nacional complejo, donde informes recientes señalan la pérdida de más de 21.000 empresas empleadoras privadas en los últimos dos años. Frente a ese contexto, Neuquén se posiciona como una de las jurisdicciones con mayor generación de empleo registrado y la única que continúa mostrando crecimiento neto en cantidad de empresas.

El rol del sector privado es central en este proceso. A través de Emplea Neuquén, las empresas publican búsquedas laborales, definen perfiles y priorizan la contratación de mano de obra local. El Estado provincial acompaña mediante la intermediación, la articulación territorial y la promoción de capacitaciones orientadas a responder a las necesidades productivas.

SFP Petroleo pozo fracking shale oil nafta (29).JPG

De esta manera, Neuquén consolida un modelo de desarrollo basado en la articulación público-privada, el fortalecimiento del entramado productivo y la generación de empleo formal como eje central de crecimiento y bienestar para las familias neuquinas.

Datos oficiales

Según el último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Neuquén se posicionó nuevamente entre las tres provincias con mayor crecimiento interanual del empleo registrado en la Argentina al registrar un incremento del 0,8% y ubicarse por segundo año consecutivo en los primeros lugares del ranking nacional de generación de empleo formal.

Así lo refleja el informe publicado este mes por el SIPA, en base a datos de noviembre de 2025. En detalle, la información oficial muestra que, en términos interanuales, solo tres provincias registraron aumentos en el nivel de empleo: Santiago del Estero (+2,9%), San Juan (+2,6%) y Neuquén (+0,8%).

Además, la provincia lideró la creación de empleo en noviembre de 2025 al mostrar un incremento del +0,8%, seguida por Jujuy (+0,5%), Entre Ríos (+0,3%) y Tucumán (+0,3%) con respecto al mes anterior.

Este crecimiento sostenido del empleo es resultado de las políticas públicas impulsadas por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, orientadas a fortalecer la actividad productiva, generar condiciones de previsibilidad y acompañar al sector privado.

A través de medidas de ordenamiento fiscal, promoción de inversiones, apoyo a las pymes y articulación permanente con los sectores estratégicos de la economía provincial, el Gobierno del Neuquén viene consolidando un entorno favorable para la generación de trabajo formal y el desarrollo de oportunidades para las familias neuquinas.

Emplea Neuquén

El Sistema Público de Promoción del Empleo Neuquino tiene como meta mejorar las condiciones de empleabilidad de las y los neuquinos, mediante el entrenamiento y la formación profesional de las personas desocupadas.

El Plan Provincial Emplea Neuquén, impulsado por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, continúa consolidándose como una herramienta fundamental para promover la inserción laboral, fortalecer la formación profesional e impulsar la articulación público-privada en todo el territorio.