Horóscopo de hoy, jueves 5 de marzo: qué dicen los astros signo por signo

Enterate qué te depara el destino para esta jornada. Las predicciones en amor, salud y dinero para cada signo del zodiaco en este cierre de semana.

El horóscopo de hoy para este jueves 5 de marzo de 2026 se presenta con una configuración astral que invita a la acción consciente. Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, la energía del cosmos nos empuja a finalizar aquellos compromisos que requieren de nuestra máxima atención. Es un día ideal para pulir detalles y no dejar cabos sueltos en el ámbito profesional.

La posición de los planetas en esta jornada sugiere un clima de mayor claridad mental, permitiendo que las decisiones que parecían nubladas al inicio de la semana finalmente tomen forma. Según las predicciones astrológicas, este jueves es propicio para las comunicaciones honestas y para establecer límites saludables en los vínculos personales. La clave estará en encontrar el equilibrio entre la exigencia externa y la paz interior.

Antes de que termine el día, los astros nos recuerdan la importancia de cuidar el templo físico. En este tramo del mes, el cansancio acumulado puede empezar a pasar factura, por lo que se recomienda priorizar una buena hidratación y momentos de desconexión digital. A continuación, te contamos qué tiene preparado el universo para cada signo del zodiaco en este jueves de renovación.

Las predicciones del jueves signo por signo

Aries (21 de marzo al 20 de abril): Tu ambición está por las nubes hoy. Es un momento clave para negociar ese aumento o proyecto que tenés en mente. En el amor, bajá un cambio: no todas las discusiones valen la pena el desgaste emocional.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo): Sentirás una gran necesidad de seguridad material. Los astros te sugieren revisar tus cuentas antes de realizar una inversión importante. Una caminata al sol te ayudará a recuperar el eje y la paciencia.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio): Tu elocuencia será tu mejor herramienta de trabajo este jueves. Lograrás convencer a personas influyentes sobre la viabilidad de tus planes. No descuides a tus hermanos o amigos cercanos; necesitan de tu escucha.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio): Un recuerdo del pasado podría distraerte de tus tareas actuales. Enfocate en el presente y no permitas que la nostalgia te frene. En lo laboral, recibirás un comentario positivo que elevará tu autoestima.

Leo (23 de julio al 22 de agosto): Tu generosidad te pondrá en una situación de privilegio frente a tus pares. Es un gran día para liderar actividades solidarias. En el plano sentimental, dejá que el otro tome la iniciativa; te sorprenderá gratamente.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre): Es un jueves de mucha productividad técnica. Tu habilidad para solucionar problemas complejos estará en su punto máximo. En la salud, prestá atención a tu alimentación; evitá las comidas rápidas al paso.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre): Los astros favorecen la armonía estética y personal. Es un buen momento para cambiar tu imagen o renovar tu oficina. En el amor, la reciprocidad será el tema central de una charla importante.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre): Tu magnetismo personal está muy alto. Aprovechá esta energía para destrabar conflictos legales o burocráticos. En la intimidad, te sentirás más conectado que nunca con tus deseos más profundos.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre): Sentirás un impulso de libertad que te llevará a cuestionar tu rutina. Buscá nuevas metas que te motiven de verdad. Un viaje planeado hace tiempo empieza a concretarse de forma inesperada.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero): Tu tenacidad será puesta a prueba por un superior. Mantené la calma y demostrá con hechos tu capacidad. En el ámbito familiar, es un día propicio para resolver temas de herencias o propiedades.

Acuario (21 de enero al 18 de febrero): Las redes sociales y el trabajo colaborativo te traerán beneficios. No temas compartir tus secretos con socios de confianza. En el plano económico, una pequeña ganancia extra te dará un respiro.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo): Tu sensibilidad te permite captar lo que otros callan. Usá este "sexto sentido" para evitar situaciones tóxicas en el trabajo. Es un día excelente para el romance y para dejar volar la imaginación.