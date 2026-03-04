Estados Unidos hundió un buque iraní: 87 muertos y más de 140 desaparecidos

Autoridades locales rescataron a 32 tripulantes. Las impactantes imágenes de la operación que calificaron como una “muerte silenciosa”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó el hundimiento de un buque militar de Irán luego de un ataque ejecutado por un submarino estadounidense en el océano Índico, frente a Sri Lanka.

El funcionario calificó la operación como una “muerte silenciosa” , en medio de un episodio que dejó decenas de víctimas y profundiza la tensión internacional.

Tras el ataque, se difundieron imágenes que muestran al buque Iris Dena avanzando por el océano hasta que una explosión repentina lo sacude en plena navegación, frente a Sri Lanka.

Las autoridades locales señalaron que lograron rescatar a 32 tripulantes de la fragata, mientras que otros 148 permanecían desaparecidos. Además, admitieron que las posibilidades de hallar más sobrevivientes eran mínimas.

En una conferencia de prensa, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que su país está “ganando de manera contundente” la guerra contra Irán y advirtió que comenzarán a utilizar bombas de gravedad de precisión de las que disponen en cantidad “casi ilimitada”. “Estados Unidos está ganando de manera contundente, devastadora y sin piedad”, remarcó.

La fragata había emitido una llamada de señal de alerta durante la madrugada de este miércoles, en menos de una hora, un barco de rescate llegó a la zona, situada a unos 40 kilómetros al sur del puerto meridional de Galle, informó el ministro. Sin embargo, el buque se había hundido por completo cuando llegaron los barcos de rescate.

el momento en el que un submarino de EE.UU. hundió a un buque de guerra iraní frente a Sri Lanka

“Continuamos con la búsqueda, pero aún no sabemos qué ocurrió con el resto de la tripulación”, declaró a la AFP un funcionario de defensa de Sri Lanka.

Además, el portavoz de la armada local, Buddhika Sampath, señaló que su operación se ajustaba a las obligaciones marítimas del país. “Respondimos al llamado de socorro en cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales, ya que esto se encuentra dentro de nuestra zona de búsqueda y rescate en el océano Índico”, declaró a la AFP.

“Hemos encontrado algunos cuerpos en la zona donde se hundió el barco”, agregó.

Kuwait derribó por accidente tres aviones de combate de EE.UU.

En medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, este lunes un aparente error militar provocó que tres aviones de combate estadounidenses se estrellaran el lunes en Kuwait. Según informó el Comando Central de EE.UU., las defensas aéreas kuwaitíes derribaron accidentalmente los cazas F-15E Strike Eagle y los seis tripulantes lograron eyectarse sin sufrir heridas.

Según el CENTCOM, se está investigando la causa del incidente. Los aviones volaban en apoyo de la operación militar contra Irán, denominada Operación furia épica.

El Ministerio de Defensa de Kuwait declaró en la madrugada del lunes que varios aviones de combate estadounidenses se estrellaron, pero no especificó cuántos ni la causa. Cada avión de combate costó decenas de millones de dólares.

El comunicado llegó después de que videos geolocalizados por CNN mostraran un avión de combate estrellándose en Kuwait y a un piloto saltando en paracaídas.

“Durante el combate activo, que incluyó ataques de aeronaves iraníes, misiles balísticos y drones, los aviones de combate de la Fuerza Aérea de EE.UU. fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes”, declaró el CENTCOM.

“Los seis tripulantes se eyectaron sanos y salvos, han sido recuperados y se encuentran en condición estable. Kuwait ha reconocido este incidente y agradece los esfuerzos de las fuerzas de defensa kuwaitíes y su apoyo en esta operación en curso”.

“Las autoridades competentes iniciaron de inmediato las operaciones de búsqueda y rescate”, declaró el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, coronel Said Al-Atwan, en el comunicado.

“Las tripulaciones estaban evacuando los lugares del accidente y fueron trasladadas al hospital para que se evalúe su estado y se les brinde la atención médica necesaria”, añadió. "Los miembros de la tripulación se encuentran en condición estable", añadió el ministerio. Al-Atwan afirmó que Kuwait estaba en “coordinación directa” con las autoridades estadounidenses.