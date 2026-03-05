El video del golpe de un policía a un conductor que murió 11 días después en Estados Unidos

La fiscalía de Maryland difundió las imágenes que muestran cómo un agente golpea a un hombre de 57 años. El reclamo de justicia de la familia.

El video muestra el momento en que Samuel Brown es golpeado por el policía.

La Oficina del Fiscal General de Maryland difundió el video de la cámara corporal de un policía que registró un incidente con Samuel Brown , un hombre de 57 años que murió once días después de ese procedimiento llevado a cabo en Baltimore, Estados Unidos.

El hecho ocurrió en el área de Whitehead Court y Security Boulevard, en Woodlawn. Según informaron los investigadores, la Policía recibió alrededor de las 3:20 de la madrugada una llamada que alertaba que un automóvil permanecía detenido durante un tiempo prolongado en un semáforo cercano a una zona transitada.

El oficial Derek Hadel fue el que acudió al lugar y encontró a Brown dormido detrás del volante, unos diez minutos después de recibir el aviso. El registro de la cámara corporal muestra parte de la interacción entre ambos luego de que el agente iniciara el operativo.

El material difundido por la Fiscalía muestra el momento en que Brown desciende del automóvil después de hablar con el oficial. Luego se observa que el agente empuja al conductor en dos ocasiones durante la interacción.

Luego del primer contacto, Brown lleva la mano del oficial hacia abajo. Instantes después, tras la segunda interacción, el agente responde con dos puñetazos.

El video registra la manera en que Brown cae al suelo y golpea la parte posterior de su cabeza contra el pavimento. Poco más de un minuto después del impacto, llegan refuerzos policiales y unidades de emergencia para asistir al hombre.

Qué dijo el informe oficial sobre el accionar del policía

De acuerdo con una copia parcial del informe policial citada por el abogado de la familia, Billy Murphy, Hadel ordenó a Brown que saliera del vehículo. En ese momento, el agente movió el brazo para distanciarse de él.

El informe menciona los dos golpes de Brown sobre el brazo de Hadel, un oficial con nueve años de servicio en el Departamento de Policía del condado de Baltimore, y remarca que el oficial respondió golpeándolo dos veces en el rostro, lo que provocó que Brown cayera al suelo.

Samuel Brown 2 El policía encontró a Brown dormido detrás del volante, unos diez minutos después de recibir el aviso.

El abogado Murphy afirmó que los golpes provocaron que Brown sufriera la fractura de la nariz y de varios huesos de la cara. También indicó que la caída le provocó una doble fractura en el cráneo.

Murphy admitió, además, que el nivel de alcohol en sangre de Brown era de 0,26, lo que equivale a tres veces el límite legal permitido para conducir.

El reclamo de la familia del hombre muerto

La publicación del video se produjo después de que familiares y allegados de Brown reclamaran durante más de dos semanas que el Departamento de Policía del Condado de Baltimore y la Oficina del Fiscal General de Maryland hicieran públicas las imágenes del operativo.

"Exigimos, porque llevamos más de dos semanas pidiendo, que se publiquen las imágenes de la cámara corporal, así como las imágenes del tablero, para que la familia pueda cerrar el capítulo de lo que le pasó a nuestro padre, a nuestro hermano, a nuestro amigo", dijo Roberto Silva, un amigo de Brown conocido como DJ Quiksilva y con quien mantenía una relación desde hace tres décadas.

El abogado Billy Murphy y Silva hablaron en representación de los familiares en una conferencia de prensa.

"Usted tiene cuatro hijas y dos hijos, así como familiares directos, que exigen justicia por lo que le pasó a nuestro hermano, a nuestro padre y a nuestro amigo", dijo Silva.

SAmuel Brown Samuel Brown, el hombre golpeado por el policía, tenía 57 años, cuatro hijas y dos hijos.

En paralelo, cuestionó: “El chequeo de bienestar perfecto debería terminar con una multa de tráfico, o en el peor de los casos, con un encierro por conducir ebrio”.

“Un chequeo de bienestar nunca debería darte motivos para que te mate un policía”, remarcó el DJ, quien reiteró el reclamo de justicia por el caso. "Seguiremos luchando", advirtió.

Por último, subrayó: “Si me conocen, no me canso. Así que, cuando se trata de luchar por justicia para Big Sam, les prometo que esta lucha apenas comienza".