¿Qué dijo?: los furcios virales de Axel Kicillof en la apertura de sesiones

El gobernador bonaerense fue nuevamente blanco de críticas y burlas en redes sociales, debido a los furcios que cometió cuando criticaba al Gobierno Nacional.

No es la primera vez que Axel Kicillof queda en el centro de críticas y burlas en redes sociales, debido a algún furcio o error en sus discursos. Esta vez se viralizaron imágenes que forman parte de su presentación en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, justo en el momento en que lanzaba criticas hacia el Gobierno Nacional.

El gobernador de Buenos Aires habló durante una hora y media , y en determinado momento de su discurso - que se llevó a cabo este lunes - fue protagonista de dos l apsus que se suman a la lista de sus frases memorables y furcios que suelen ser blanco de críticas y memes en las redes sociales.

El gobernador de Buenos Aires se "enredó" en su discurso y expresó un reclamo a su propia gestión cuando quiso hablar de Nación. " Mientras el Estado provincial (sic) abandona , nosotros seguimos cuidando la salud de nuestro pueblo", dijo Kicillof.

Las personas que estaban presente en la sesión notaron de inmediato el error y se desató un murmullo pero el gobernador siguió, hasta que admitió: "Me soplan algo pero no lo entiendo". Fue allí que entendió lo que estaba sucediendo y se corrigió "Nacional, nacional", repitió.

Kicillof - El Estado Provincial

Pero no todo terminó ahí, ya que minutos después, se refirió a los alcances del programa Pequeñas Unidades Productivas de Alimentos Artesanales (PUPAA) y se confundió de sigla. "Con el programa Kuka...", pronunció y al instante se escucharon risas en el auditoria. Esta vez el mandatario bonaerense se corrigió de inmediato y continuó.

Kicillof - Programa Kuka

El reclamo de Kicillof a Javier Milei

En el mismo discurso, el gobernador bonaerense renovó los reclamos a la Nación por los fondos que el Gobierno adeuda a las provincias. Afirmó que la administración de Javier Milei exhibe "un falso superávit".

"En otras palabras, es un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno, ya que se queda con los recursos de los bonaerenses", afirmó, en tanto dijo que los someten a una "asfixia financiera".

"A los bonaerenses nos quitaron recursos que nos corresponden por ley", insistió. Dijo que les "retuvieron y recortaron fondos destinados a jubilaciones, seguridad, el incentivo docente y obras públicas". "Son hasta hoy 15 millones de millones de pesos equivalentes a un tercio de nuestro presupuesto de este año", ejemplificó.

“No sé a quién se le pudió ocurrir"

Uno de los furcios más recordados de Kicillof fue hace un par de años, cuando durante el discurso con tono de campaña que dio el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el acto por el 171 aniversario de la muerte del general José de San Martín.

“No sé a quién se le pudió (sic) ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito, como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas y no recordar nuestra historia”, fue la frase completa que pronunció Kicillof en el evento desarrollado en el partido bonaerense de San Martín, donde también estuvieron presentes los precandidatos del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.