Liberación de Nahuel Gallo: la dura medida que evaluaría el Gobierno contra la AFA.

Desde Casa Rosada buscan conocer el vínculo entre la entidad deportiva y el gobierno venezolano. Las dudas sobre espionajes y la acusación de "traición a la Patria".

Con el regreso del gendarme Nahuel Gallo al país a través de una intervención de la AFA , el Gobierno Nacional busca conocer cuál fue el rol la entidad con el gobierno de Venezuela.

Pese a que era un reiterado reclamo del gobierno de Javier Milei, la liberación de Gallo no fue una gestión diplomática. ya que la Asociación de Fútbol , que preside Claudio "Chiqui" Tapia , realizó las negociaciones correspondientes.

En este sentido, el jefe de Gabinete Manuel Adorni dijo en una entrevista radial que la AFA deberá "explicar cuál es la relación el régimen. " Van a tener que explicar su relación con la dictadura chavista" , y remarcó al tiempo que la describieron como "sanguinaria" y "narcoterrorista".

Fuentes oficiales indicaron al diario La Nación, que el Ejecutivo estudia si corresponde impulsar una denuncia bajo figuras como "traición a la patria", "sedición" o incluso "espionaje ilegal", en relación con los contactos mantenidos con autoridades del país caribeño.

La intervención de la AFA para la liberación

La situación de Gallo, de 34 años, era seguida de cerca por el gobierno nacional, que desde julio de 2024 tiene interrumpido el diálogo diplomático con la dictadura venezolana. Se negociaba por su liberación a través de terceros países como España, Italia y Estados Unidos, pero sin éxito por parte de la diplomacia.

La Asociación del Fútbol Argentino fue quien realizó este rescate bajo el título "el fútbol, un puente humanitario". A través de un comunicado, AFA le agradeció a Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, "por su sensibilidad y disposición para atender esta situación" y sostuvo que el deporte puede ser "un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación en una acción humanitaria de esta envergadura".

En el mismo texto, el organismo reconoció a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió el acercamiento.

En relación a las autoridades del régimen chavista, en la Casa Rosada sostuvieron a La Nación: "Ellos habían expresado que no podían dar una victoria al gobierno de (Donald) Trump o de (Javier) Milei, y que de entregarlo debía ser a través de una tercera vía".

¿Podría el Gobierno avanzar con una medida judicial contra la AFA?

Aunque el gobierno no descarta avanzar judicialmente contra la AFA bajo la figura de "traición a la patria", el profesor de Derecho Penal y Procesal Penal de la UBA y exfiscal general de la Procuración General de la Nación, Maximiliano Rusconi, consideró "disparatada" y carente de sustento jurídico esta posibilidad.

En diálogo con Cadena 3, Rusconi afirmó que los trascendidos sobre una eventual acusación penal "suenan poco menos que disparatados y de una falta de seriedad realmente muy sorprendente".

Según explicó, este delito está contemplado en la Constitución Nacional y en el Código Penal para situaciones "muy específicas", vinculadas a un conflicto bélico y a la actuación de un funcionario público que, en ese contexto, brinde ayuda al enemigo.

El penalista también advirtió sobre la gravedad institucional de agitar una acusación de esa magnitud. "Es un delito con pena de reclusión o prisión perpetua. Justamente por eso está previsto para supuestos extremadamente acotados", subrayó.