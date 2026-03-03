Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora, en marzo 2026
Las trabajadoras de casas particulares recibirán un aumento bimestral. Cómo quedan todas las categorías en marzo 2026.
Después de un enero sin novedades salariales, las empleadas domésticas volverán a cobrar un aumento. El nuevo acuerdo de paritarias estableció un incremento en dos cuotas, además de un bono extraordinario por dos meses de hasta $20.000, dependiendo la carga horaria semanal. La suba es acumulativa y alcanza a todas las categorías del régimen de la Ley 26.844.
El entendimiento alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) fija los siguientes aumentos para las próximas dos liquidaciones de haberes:
- Con los salarios de febrero 2026, un incremento de 1,5% a calcular sobre los valores de enero.
- Con los salarios de marzo 2026, otro incremento de 1,5% a calcular sobre los valores de febrero.
En la reunión realizada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se acordó volver a reunirse en abril para negociar otro incremento, además del compromiso de discutir el pago del 50% del viático en forma obligatoria.
Salarios por día y por hora de las empleadas domésticas en marzo 2026
Los haberes de las empleadas de casas particulares varían según la categoría y si el trabajo es con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-.
Al ser bimestral, el nuevo acuerdo salarial permite conocer los haberes que las trabajadoras de casas particulares percibirán por sus tareas durante marzo de 2026 (a cobrar en abril):
Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.
- Con retiro: $ 4.013,30 por hora y $500.649,26 por mes
- Sin retiro: $ 4.382,63 por hora y $556.024,76 por mes
Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.
- Con retiro: $3.807,87 por hora y $466.154,67 por mes
- Sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 por mes
Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.
- $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes
Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.
- Con retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes
- Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,34 por mes
Quinta categoría - personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.
- Con retiro: $3.348,37 por hora y $410.773,52 por mes
- Sin retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes
Cómo se pagará el bono de las empleadas domésticas
Además del aumento bimestral, el acuerdo paritario también establece un bono de hasta $20.000 a pagar tanto en febrero como en marzo. La cifra dependerá de las horas trabajadas para un mismo empleador. Según la carga horaria, se calculará de la siguiente forma:
- Hasta 12 horas semanales: $8.000
- Entre 12 y 16 horas semanales: $11.500
- Más de 16 horas semanales: $20.000
Junto al salario básico, las trabajadoras de casas particulares también pueden percibir adicionales, como la antigüedad –que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido- o el 30% extra por zona desfavorable.
