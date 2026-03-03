Empleadas domésticas: cuánto cobran por hora, en marzo 2026

Las trabajadoras de casas particulares recibirán un aumento bimestral. Cómo quedan todas las categorías en marzo 2026 .

Empleadas domésticas: cuánto cobrarán por día y por hora en marzo 2026

Después de un enero sin novedades salariales, las empleadas domésticas volverán a cobrar un aumento . El nuevo acuerdo de paritarias estableció un incremento en dos cuotas , además de un bono extraordinario por dos meses de hasta $20.000, dependiendo la carga horaria semanal. La suba es acumulativa y alcanza a todas las categorías del régimen de la Ley 26.844.

El entendimiento alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ( CNTCP ) fija los siguientes aumentos para las próximas dos liquidaciones de haberes:

En la reunión realizada en la sede de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se acordó volver a reunirse en abril para negociar otro incremento, además del compromiso de discutir el pago del 50% del viático en forma obligatoria.

Salarios por día y por hora de las empleadas domésticas en marzo 2026

Los haberes de las empleadas de casas particulares varían según la categoría y si el trabajo es con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-.

Al ser bimestral, el nuevo acuerdo salarial permite conocer los haberes que las trabajadoras de casas particulares percibirán por sus tareas durante marzo de 2026 (a cobrar en abril):

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $ 4.013,30 por hora y $500.649,26 por mes

Sin retiro: $ 4.382,63 por hora y $556.024,76 por mes

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $3.807,87 por hora y $466.154,67 por mes

Sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 por mes

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,34 por mes

Quinta categoría - personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro: $3.348,37 por hora y $410.773,52 por mes

Sin retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Cómo se pagará el bono de las empleadas domésticas

Además del aumento bimestral, el acuerdo paritario también establece un bono de hasta $20.000 a pagar tanto en febrero como en marzo. La cifra dependerá de las horas trabajadas para un mismo empleador. Según la carga horaria, se calculará de la siguiente forma:

Hasta 12 horas semanales: $8.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $11.500

Más de 16 horas semanales: $20.000

Junto al salario básico, las trabajadoras de casas particulares también pueden percibir adicionales, como la antigüedad –que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido- o el 30% extra por zona desfavorable.