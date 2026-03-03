Godoy resiste y denuncia una "cama" en el PJ neuquino para dejarlo afuera de la interna

El juez Villanueva bajó la Lista 45 por no llegar a los avales. Se habla de proscripción y el peronismo aliado al gobierno, también apunta al parrillismo.

César Godoy, dirigente de la UOCRA y el PJ neuquino se resiste a la decisión judicial de dejarlo afuera de la interna.

César Godoy, referente del Partido Justicialista de Neuquén no se da por vencido y resiste la decisión de la Justicia Electoral, tras haber bajado su lista y dejarlo fuera de la carrera en la interna del 15 de marzo , donde se sabrá quién conducirá el partido peronista en estos años.

El dirigente, quien además lidera el gremio de la UOCRA en Rincón de los Sauces , sostuvo que no lo dejan participar de la interna y acusó al sector de Oscar Parrilli (Peronismo para la Victoria) de haber movido las impugnaciones. Los veedores judiciales constastasrton que la Lista 45 (Frente Peronista) no llegaba a los mínimo avales.

Además, hay otro condimento: el PJ que lidera el sector que se fue con el Frente Neuquinizate de Rolando Figueroa , coincidió en que lo dejen participar a Godoy, Habrá que esperar a la resolución de la Cámara Nacional Electoral si hay apelación.

El tema también es polémico, porque juistamente la Junta Electoral del PJ neuquino, tiene a dos de tres identificados con el peronismo del gobierno provincial y no a Parrilli, como Ernesto Lagos y Osvaldo Arancibia.

local PJ partido justicialista neuquen La sede del Partido Justicialista en Neuquén de la calle Roca 265. El 15 de marzo hay internas. Sebastián Fariña Petersen

En taqnto que por ahora quedan dos sectores en carera, el de Juan Domingo "Chule" Linares, exintendednte de Junín de los Andes y aliado al parfrilismo, y el de José "Turco" Asaad, intendente de Vista Alegre y uno de los pocos municipios donde ganó el peronismo (con ayuda del Frente Grande) y aliado al gobierno provincial. El tema se divide, por ahora, en dos bandos.

Partido Justicialista de Neuquén: la decisión judicial sobre una lista

Es que el juez federal con competencia electoral Gustavo Villanueva rechazó el domingo la oficialización de la lista y el sector de Godoy denuncia “proscripción” y una maniobra interna para evitar que compita el 15 de marzo.

Pero la resolución judicial no se apoyó solo en la presentación política de una parte del peronmismo con intenciones, sino que se tomó como base el informe de los veedores judiciales, que detectaron irregularidades formales en la documentación el pasado 20 de febrero.

Según la resolución, la lista de Godoy presentó avales con datos incompletos, inconsistencias en números de documento, firmas repetidas en distintas categorías, planillas sin certificación válida y desajustes entre la nómina proclamada y la documentación formal ingresada. No llegó a los 603 avales que se necesitaban, y no autorizaron "avales prestados" de afiliados de San Patricio del Chañar, que firmaron sin saber para qué lista apoyaban, según el fallo.

PJ interna 2026 Neuquen Los tres peronistas que competirán en la interna de Neuquén. A último momento la Justicia Electoral bajó la lista de César Godoy,

Villanueva entendió que las deficiencias no fueron subsanadas en tiempo y forma y que afectaban requisitos esenciales exigidos por la Carta Orgánica partidaria y la reglamentación electoral. En consecuencia, resolvió no oficializar la lista.

El planteo del sector de César Godoy

En un comunicado, el sector de Godoy sostuvo que "queremos expresar con claridad nuestra posición ante la impugnación presentada por el sector que encabeza Oscar Parrilli contra las listas que participamos en la interna del Partido Justicialista prevista para el próximo 15 de marzo”.

Y acotaron: “Una vez más, quienes durante años condujeron el partido pretenden evitar la competencia democrática y cerrar el debate interno mediante maniobras administrativas y judiciales. No es la primera vez que se intenta impedir que nuevos sectores del peronismo puedan participar y representar a los afiliados y afiliiadas”.

El sector de Godoy sostuvo: “Nuestra lista fue presentada cumpliendo todos los requisitos establecidos por la Carta Orgánica y la reglamentación electoral, con la documentación correspondiente y dentro de los plazos previstos. Por eso consideramos que esta impugnación no tiene otro objetivo que proclamarse lista única y evitar que las y los afiliados puedan decidir con su voto”.

peronismo neuquino.webp Un vasto sector del PJ neuquino y agrupaciones como parte del Movimiento Evita y La Jauretche están dentro del gobierno provincial y responden al espacio Peronismo Territorial.

También afirma que “la Lista 45 Celeste – Frente Peronista representa a compañeros y compañeras de distintos territorios de la provincia que creemos que el peronismo necesita abrirse, renovarse y volver a escuchar a su militancia”.

“No aceptamos que se intente limitar la participación política de una nueva generación de peronistas que quiere discutir ideas, construir futuro y devolverle al partido el protagonismo que debe tener en la vida política de nuestra provincia”, indicaron.

César Godoy no se resigna y desde su espacio dijeron que "queremos competir". "Creemos en la democracia interna y en el derecho de las y los afiliados a elegir libremente quién debe conducir el Partido Justicialista. Convocamos a toda la militancia peronista a defender la participación, la transparencia y el derecho de todos los sectores a formar parte de este proceso electoral. El Partido Justicialista no pertenece a un grupo reducido de dirigentes. Pertenece a su militancia, a sus afiliados y al pueblo peronista”" dijeron.

Solidaridad del PJ Neuquinzate

El planteo de Godoy sumó además un aliado, que sigue en carera. La Lista 17 – Peronismo Territorial, el sector identificado como el peronismo alineado políticamente con el gobierno de Figueroa, por tener funcionario y hasta el mismo Turco Asaad dentro del Frente Neuquinizate.

La apoderada de ese espacio, Gimena González Eastoe, difundió un comunicado. “Desde el Peronismo Territorial —Lista 17, Celeste y Blanca— expresamos nuestro enérgico repudio a las maniobras que buscan impugnar la participación de determinados sectores en las elecciones internas partidarias previstas para el 15 del corriente mes”, indicó.

PJ neuquen peronismo martinez bertoldi Las postales del peronismo de Neuquén siempre tienen fecha de vencimiento. Las alianzas son circunstanciales como la de este PJ en Neuquén capital.

Y agregó: “Luego de extensas jornadas de presentación y revisión de documentación, realizadas en presencia de los apoderados de todas las listas que aspiran a competir, y tras la oficialización correspondiente por parte de la Junta Electoral Partidaria, tomamos conocimiento —a través de los medios de comunicación, primero— de que la lista Peronismo para la Victoria - de Oscar Parrilli- ha presentado una impugnación judicial contra las dos listas con las que debería disputar la elección interna”.

"Persiguen la lista única"

“Resulta evidente que esta acción persigue el objetivo de proclamarse lista única y evitar la instancia electoral. Se trata de una práctica que lamentablemente se ha reiterado a lo largo de los años y que refleja una concepción restrictiva de la vida interna partidaria, alejada del debate democrático y de la voluntad de las y los afiliados”, sostuvo la apoderada.

Sobre su propia situación del espacio, señaló: “En lo que respecta a nuestra lista, las acusaciones formuladas han sido desestimadas por la Justicia. Sin embargo, advertimos con preocupación el intento de proscripción de la Lista 45, encabezada por el compañero César Godoy”, dijo.

Y concluyeron “Desde el Peronismo Territorial sostenemos con firmeza que queremos competir. Creemos que deben ser las y los afiliados peronistas quienes definan democráticamente la conducción del partido, especialmente en un contexto en el que resulta imprescindible recuperar la brújula política y el compromiso social que históricamente nos caracterizó”.

“Estamos movilizados y atentos a defender nuestro partido, que no pertenece a un grupo reducido de dirigentes sino al conjunto del pueblo peronista”.

¿A quién le conviene la divisón?

El dato político es inevitable es que si la interna se ordenaba en tres espacios -parrillismo, Godoy y el PJ territorial-, la caída de la Lista 45 altera el equilibrio. En lo inmediato, beneficia al sector que impulsó la impugnación y reduce la fragmentación del voto interno.

Pero el posicionamiento público del Peronismo Territorial, hoy dentro del esquema de gobierno provincial, agrega un condimento. La defensa de Godoy por parte del sector alineado con Figueroa abre interrogantes sobre eventuales acuerdos, realineamientos o un reordenamiento del peronismo neuquino más allá del 15 de marzo.

Todo coinciden en cuánta gente concurra a votación el 15 de marzo y quien saque más de 1000 votos se queda con el PJ neuquino.