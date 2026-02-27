Con escándalo, se oficializaron tres listas para las internas del PJ de Neuquén: los candidatos confirmados

Los tres candidatos irán a la interna del 15 de marzo en medio de objeciones y amenaza judicial. Adelantaron que habrá impugnación.

Tras años de inactividad electoral interna, el Partido Justicialista de Neuquén definió las listas que competirán el próximo 15 de marzo. La proclamación llegó pese a las irregularidades asentadas en el acta de la Junta Electoral y a la impugnación que ya anticipó uno de los sectores. Los nombres en carrera son José Luis "Turco" Asaad (Peronismo Territorial), César Godoy (Frente Peronista) y Juan Domingo "Chule" Linares (Peronismo para la Victoria).

Pero la disputa no transcurre solo en el plano electoral, ya que también se libra en el terreno reglamentario interno y, eventualmente, en la Justicia Electoral Federal. Incluso el martes hubo algunos incidentes en el edificio de la calle Roca 265 y tuvo que acudir la Policía.

El espacio Peronismo para la Victoria, alineado con Oscar Parrilli, confirmó que impugnará el acta de la Junta Electoral y una de las listas vinculadas al sector de Godoy, por el reclamo de los avales presentados fuera de término el 21 de febrero, y luego del informes de los veedores judiciales. Si el planteo no prospera dentro del partido, acudirán directamente a la Justicia Electoral.

local PJ partido justicialista neuquen La sede del PArtido Justicialista en Neuquén de la calle Roca. Pero ahí no funciona la Junta Electoral. Sebastián Fariña Petersen

Godoy criticó a la conducción actual

En diálogo con LU5, César Godoy expresó su satisfacción por el regreso del ejercicio democrático dentro del PJ provincial, señalando que "los cargos que ocupan la dirigencia del PJ a nivel provincial y en cada una de las localidades va a ser a través de las urnas". El dirigente destacó la importancia de este hecho, recordando que el partido no atravesaba una instancia de internas desde hace aproximadamente dos décadas, lo que generó algunas dificultades administrativas iniciales que debieron ser subsanadas.

Godoy no ahorró críticas hacia los sectores que han conducido el partido en los últimos años, vinculándolos con el estado actual de la fuerza política en la provincia. Al ser consultado sobre los motivos de la fragmentación, el dirigente fue contundente: "la vieja dirigencia son los que nos han dejado en este lugar donde estamos hoy, en un PJ totalmente destruido".

Según el candidato, el fenómeno de renovación que busca impulsar en Neuquén es parte de un proceso nacional donde "las bases empiezan a tomar el control de los lugares importantes" frente a una dirigencia tradicional que se resiste a abandonar sus posiciones. En este sentido, afirmó que el afiliado tiene entusiasmo por participar y que se espera una buena concurrencia para el 15 de marzo.

César Godoy.jpg César Godoy fue candidato a intendente en Rincón de los Sauces.

Durante el proceso de oficialización, Godoy denunció intentos de bloquear su participación, mencionando que se cuestionó su antigüedad para postularse a la presidencia, un requisito que, según él, no figura en la carta orgánica.

"Estamos totalmente convencidos que el 15 de marzo vamos a salir victoriosos", aseguró con optimismo. De cara al futuro, el plan de su lista incluye un trabajo fuerte en Neuquén capital junto a dirigentes como Ever Urrutia y una proyección hacia las intendencias locales.

Godoy, quien ya fue candidato a intendente en Rincón de los Sauces en 2023, manifestó su ambición de que el peronismo recupere protagonismo a nivel provincial: "con muchas ganas de poder organizarnos y por qué no en algún momento el PJ pueda volver o pueda tener un candidato fuerte para gobernar la provincia también".

Con la oficialización de las listas, el PJ de Neuquén entra en la recta final de una campaña que definirá si el partido continúa bajo sus liderazgos tradicionales o si se impone la renovación que proponen sectores como el de Godoy