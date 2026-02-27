Con lujo y elegancia, Nippon Car presentó el nuevo Toyota Yaris Cross

Se trata de un vehículo SUV compacto que promete marcar un antes y un después en la industria automotriz.

De la mano de la concesionaria Nippon Car , se presentó oficialmente en Neuquén el nuevo Toyota Yaris Cross , en un megaevento que combinó espectáculos, tecnología y novedades para el mercado automotor. El nuevo SUV compacto de la empresa japonesa se anuncia como la apuesta fuerte por la eficiencia híbrida y el uso urbano.

El lanzamiento se realizó este jueves por la noche en Mood Live , con un importante despliegue escenográfico tanto dentro del espacio como en el exterior, sobre la calle Mtro. González, que fue cortada especialmente para el evento. Allí se exhibieron unidades del vehículo para que clientes e invitados pudieran conocer en primera persona el modelo que llega para cubrir uno de los segmentos de mayor crecimiento en Argentina.

En diálogo con LM Neuquén , Lautaro , asesor comercial de la concesionaria , explicó el impacto del rodado dentro del mercado. “Hoy se está presentando el Yaris Cross y la verdad es que es un modelo bastante esperado ”, afirmó.

Además, destacó el perfil versátil del vehículo. “Está pensado para el día a día, para ir y volver del trabajo, para poder viajar y que sea un auto compacto".

ON - Nippon Car (3) Omar Novoa

La presentación fue conducida por el exarquero de la Selección Argentina Sergio Goycochea y la modelo Candela Ruggeri, mientras que la propuesta artística incluyó música en vivo de la mano de varios DJs, entre los que estuvo Puli Demaria; la violinista Noelia Cobos y el elenco de la productora Mola, dirigida por el bailarín neuquino Leandro Nimo.

Entre las autoridades presentes estuvieron el intendente Mariano Gaido, la secretaria de Jefatura de Gabinete María Pasqualini y otros funcionarios, junto al representante de Toyota Argentina, Santiago Cattaneo.

ON - Nippon Car (20) Omar Novoa

Durante su intervención, el intendente Gaido recordó que los vecinos que compren vehículos 0 km en concesionarias radicadas en Neuquén capital accederán al beneficio de ocho meses de patente gratuita. También destacó el crecimiento del sector automotor local.

Desde Toyota remarcaron que Nippon Car lideró durante 2025 el ranking nacional de ventas de pick-up. Además, informaron que cerraron el último año con un total de 6 mil vehículos comercializados.

ON - Nippon Car (17) Omar Novoa

Un vehículo utilitario deportivo

El Toyota Yaris Cross es un SUV (Vehículo Utilitario Deportivo) compacto del segmento B que combina la eficiencia de la tecnología híbrida con la versatilidad de una camioneta urbana. “Vienen dos motorizaciones, una naftera, que es el motor tradicional que conocemos en todos los vehículos, y otra con motores híbridos”, explicó el asesor.

"Es un motor que viene bastante preparado y que se enfoca en el medioambiente y en el consumo. Se destaca mucho el bajo consumo que tiene".

El nuevo vehículo se comercializará en cinco versiones, con tres niveles de equipamiento:

Versiones nafteras: XLI, XEI y SEG (motor 1.5 L con caja CVT).

(motor 1.5 L con caja CVT). Versiones híbridas (HEV): XEI y SEG (sistema híbrido de 1.5 L autorrecargable).

ON - Nippon Car (29) Omar Novoa

Al respecto, el representante expresó que “es un segmento que hoy el público está buscando mucho y no estábamos cubriendo hasta ahora”.

En cuestión de precios, los valores sugeridos para Argentina son:

XLI 1.5 CVT: $41.464.000

XEI 1.5 CVT: $45.260.000

XEI HEV 1.5 eCVT: $48.457.000

SEG 1.5 CVT: $50.224.000

SEG HEV 1.5 eCVT: $54.020.000

ON - Nippon Car (6) Omar Novoa

Características del Toyota Yaris Cross

El Toyota Yaris Cross se destaca por su sistema híbrido, que alcanza una potencia combinada de 114 HP y un consumo estimado cercano a los 3,8 litros cada 100 kilómetros en ciclo mixto, posicionándose como uno de los modelos más eficientes dentro de su segmento.

En materia de seguridad, incorpora el paquete Toyota Safety Sense, que incluye frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y alerta de cambio involuntario de carril. Además, cuenta con 6 u 8 airbags, dependiendo de la versión elegida.

ON - Nippon Car (2) Omar Novoa

El SUV presenta 4,31 metros de longitud, un despeje del suelo de hasta 210 milímetros y un baúl con una capacidad aproximada de 400 litros. En equipamiento tecnológico, ofrece una pantalla multimedia táctil de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, tablero digital en versiones superiores, puertos USB tipo C para las plazas traseras y cargador inalámbrico para celulares.

La versión más equipada agrega techo panorámico de doble panel y tapizados similcuero microperforados, elevando el nivel de confort y terminaciones del vehículo.

ON - Nippon Car (31) Omar Novoa

Nippon Car en Neuquén

Desde la concesionaria confirmaron que en los próximos días el vehículo comenzará a exhibirse oficialmente en el salón de ventas ubicado en Neuquén capital. “Si están interesados en el vehículo, acérquense a la agencia oficial en Perticone 2095”, agregó el asesor.

En ese sentido, Luciano Pelayes, Gerente Plan de Ahorro de Nippon Car, adelantó las alternativas comerciales que llegarán próximamente. “En marzo se vienen muy buenas novedades porque vamos a tener dos alternativas en planes de ahorro”.

Presentación Yaris Cross 1

"Vamos a tener una alternativa en entrada de XLI y un plan de la versión híbrida. Estamos muy contentos y expectantes con eso".

Con este lanzamiento, Toyota refuerza su presencia en el mercado argentino con una fuerte apuesta a la movilidad híbrida, mientras que Neuquén se consolida como una plaza estratégica para la expansión comercial de la marca en la Patagonia.