Una camioneta ardió en llamas sobre la Ruta del Petróleo

El hecho se registró en Ruta 67 a las once de la noche del jueves. El incendio continúa bajo investigación para determinar las causales.

Una camioneta utilitaria quedó totalmente destruida tras sufrir un incendio durante la noche del jueves en la Ruta 67 , conocida como la Ruta del Petróleo , en un sector cercano al acceso Benito Machado, en la ciudad de Centenario .

El escenario se registró alrededor de las once de la noche. El personal policial de la Comisaría 52 alertó la situación y dio aviso inmediato a la asociación de Bomberos Voluntarios , luego de detectar a la camioneta que ardía a un costado de la ruta.

Al arribar al lugar, la dotación enviada encontró a una Renault Kangoo blanca completamente tomada por las llamas, por lo que iniciaron las tareas para sofocar el fuego y evitar su propagación hacia la banquina o la vegetación cercana.

Patricio Álvarez, informó a LM Neuquén que la intervención logró extinguir las llamas pero los daños fueron totales, por la rápida propagación del fuego debido al viento de la meseta. "Cuando llega Bomberos la gente estaba ahí, pero obviamente se había alejado, porque también es una zona de muy difícil acceso a la comunicación", indicó.

Grave incendio de una camioneta en la ruta del petróleo

Según el testimonio del conductor, que viajaba junto a otro trabajador de una empresa, mientras circulaban comenzaron a percibir olor a quemado proveniente de la Kangoo. Por este motivo, decidieron detener la marcha y descender rápidamente, ya que en pocos minutos el fuego se expandió sin posibilidad de controlarlo.

Finalmente, ambos ocupantes resultaron ilesos y no fue necesario su traslado médico.

De acuerdo al medio Centenario Digital, según las primeras actuaciones las autoridades indicaron que el incendio habría sido intencional, aunque las circunstancias del hecho continúan bajo investigación.

SFP Ruta 67 del petroleo (8).JPG Sebastian Fariña Petersen

Impactante despiste de una moto en la ruta del petróleo

Una vez más, las rutas de Neuquén se tornaron escenario de un impactante siniestro vial. Este miércoles por la tarde, se produjo un accidente en la ruta del petróleo, cuando una moto despistó y dos personas resultaron gravemente heridas.

El hecho se registró pasadas las 18.15, sobre la Ruta 67, cuando la Yamaha FZ 150 cc perdió el control y terminó volcando. El impacto ocurrió en cercanías del cruce con la Ruta Provincial 51, en un sector de alta circulación vehicular.

Como consecuencia, las dos personas que circulaban a bordo resultaron gravemente heridas. Según la información brindada por el sitio CentenarioDigital, se trataría de un hombre y una mujer que terminaron tendidos sobre la banquina con visibles lesiones.

dos personas heridas vuelco moto 2

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, efectivos policiales de la División de Tránsito Villa Obrera y personal del Hospital Natalio Burd de Centenario. Tras asistirlos, se decidió el traslado de la mujer en código rojo debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Traslado de urgencia

Fuentes intervinientes confirmaron que la mujer presentaba heridas de mayor consideración, por lo que fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en código rojo hacia el hospital para recibir atención médica especializada. Respecto a su compañero, que conducía la motocicleta, también sufrió lesiones, aunque de menor gravedad.

Ambos ocupantes llevaban colocado el casco de seguridad, elemento que fue determinante para evitar consecuencias aún más severas. De acuerdo con los primeros datos, las principales lesiones se concentraban en la zona de las piernas.

Durante el operativo de asistencia, el tránsito en la zona permaneció parcialmente interrumpido, con desvíos momentáneos para garantizar la seguridad del personal de emergencia y de los automovilistas que circulaban por el sector. Cerca de las 19 horas, la circulación fue restablecida con normalidad.

dos personas heridas vuelco moto Gentileza: Centenario Digital

Respecto a las causas que provocaron el accidente, se encuentra abierta una investigación para determinar los motivos. Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la participación de otros vehículos en el siniestro. La principal hipótesis apunta a un despiste sin terceros involucrados.