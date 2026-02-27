Koenig celebró el acuerdo con ANSES: "Para Neuquén significa un paso muy importante"

El ministro de Economía, Producción e Industria estimó que “hasta 2025 el Estado Nacional nos debe más de 350.000 millones de pesos”.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig destacó este viernes el acuerdo al que la provincia llegó con ANSES y remarcó que “para Neuquén significa un paso muy importante en el proceso de conseguir que Nación nos pague lo que nos debe”.

El titular de la cartera de Economía de la provincia consideró que “es muy importante que se haya firmado este acuerdo porque implica el reconocimiento de que la Nación nos debe dinero” y comentó que es una gestión que realizó el gobernador Rolando Figueroa .

“Esta ley se sancionó en 2016, con el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que preveía la armonización de las cajas previsionales provinciales deficitarias. Han pasado muchos años y este tema no se había podido resolver”, explicó el ministro.

Este jueves, la provincia firmó un documento con ANSES a partir del cual recibirá 48.000 millones de pesos en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 4.000 millones de pesos. “Los 48.000 millones de pesos establecidos en el acuerdo son un pago a cuenta”, dijo Koenig y recalcó la importancia de que se finalice el proceso de auditoría que realizan el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y ANSES “para determinar la deuda real”. “Según nuestros números, hasta 2025 el Estado Nacional nos debe más de 350.000 millones de pesos”, puntualizó.

“Estamos en un proceso de auditoría que recién está terminando 2018. Esa auditoría va a determinar el saldo definitivo y, a partir de allí, tendremos que ponernos de acuerdo en los números para que el gobierno nacional defina cómo saldar la deuda”, amplió.

El ministro comentó que “este no es un proceso inmediato”, porque la auditoría puede durar meses “y seguramente habrá diferencias en los números”. “Como en toda auditoría, vamos a defender los números de Neuquén”, indicó.

“La armonización implica simular los ingresos y egresos de la caja previsional bajo las condiciones y porcentajes que fija Nación. Eso genera discusiones sobre qué prestaciones se incluyen y cuáles no. Es un proceso complejo y lleva tiempo”, agregó.

Recalcó que desde el gobierno provincial “empezamos a trabajar en este reclamo” desde el inicio de la gestión. “En el primer año no tuvimos un canal claro de diálogo, pero ahora lo tenemos y estamos avanzando”, aseveró.

“Los equipos del Instituto están en permanente cruce de información con ANSES. Desde Economía queremos acelerar el proceso para que los fondos lleguen lo antes posible”, expresó.

Además, explicó que las 12 cuotas de 4.000 millones de pesos comenzarán a recibirse durante mayo y se extenderán hasta abril del año próximo. “Son fondos que ingresan a la provincia y se destinan al Instituto, en el marco del proceso financiero que mantenemos con la caja”, añadió.

“Cuando asumimos, el Instituto era deficitario y se utilizaban fondos del FEDEM para pagar jubilaciones. Ajustamos aportes y contribuciones, y hoy el Instituto es superavitario según las normas provinciales, aunque bajo los criterios de armonización nacional resulta deficitario”, relató.

Para finalizar, Koenig destacó que “es una buena noticia y un avance concreto en un reclamo histórico de la provincia” y agregó: “El gobierno de la provincia siempre defiende los intereses de Neuquén. Vamos a acompañar todo lo que sea bueno para la provincia y a pelear por eso”.