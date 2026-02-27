Amplio operativo por el UPD en Neuquén, con cortes y restricciones de tránsito: cuándo y dónde será

Este fin de semana, la Policía montará un amplio despliegue en distintos puntos de la provincia y zonas clave de la capital neuquina. Habrá restricciones en la Isla 132.

Este fin de semana se llevará adelante en Neuquén un operativo especial con motivo del Último Primer Día (UPD) , la tradicional celebración que realizan los estudiantes en el inicio de su último año del nivel secundario.

El dispositivo -implementado por el ministerio de Seguridad, a través de la Policía del Neuquén- se desarrollará el domingo 1 de marzo a partir de las 21 y se extenderá hasta la desconcentración total de los jóvenes, pudiendo adecuarse el día y horario conforme a la dinámica de los festejos.

El UPD convoca a una importante cantidad de estudiantes que, la noche previa al inicio del ciclo lectivo, se reúnen en domicilios particulares y luego se trasladan a espacios públicos como plazas, parques y balnearios. En muchos casos, los festejos incluyen disfraces, banderas, maquillaje artístico, bombos y elementos de pirotecnia lumínica, finalizando en inmediaciones de los establecimientos educativos.

Ante la concentración masiva de jóvenes y el movimiento que genera en distintos puntos de la región, la Policía desplegará una cobertura preventiva en el área de Neuquén capital, Plottier, Senillosa, Centenario y Vista Alegre, con el objetivo de garantizar la tranquilidad pública, la seguridad de las personas y la protección de bienes, actuando siempre dentro del marco legal vigente.

UPD Isla 132

UPD en Neuquén: dónde serán los controles

Según se informó oficialmente, en la ciudad de Neuquén, el operativo tendrá especial presencia en sectores como el Parque Jaime de Nevares y la Isla 132 (Paseo de la Costa), además de balnearios y espacios recreativos de alta concurrencia. En el caso de la Isla 132, se dispondrán cortes de arterias y restricción de ingreso de vehículos y motocicletas, permitiéndose únicamente el acceso peatonal para evitar situaciones de riesgo.

También se prevé cobertura en el balneario Municipal de Plottier y sectores como Nepen Hué y La Herradura; en Centenario y Vista Alegre en la plaza central, Parque Victoria, balneario municipal, Lago Mari Menuco y Dique Ballester; y en Senillosa, tanto en el balneario local como en Arroyito.

operativo policia

El operativo contará con móviles de prevención en cada jurisdicción, patrullas motorizadas, bicicletas policiales, comisiones judiciales y grupos especiales ubicados en puntos estratégicos. Además, se trabajará de manera coordinada con las áreas de tránsito provinciales y municipales, Bomberos, el Centro de Operaciones Policiales con monitoreo urbano para alerta temprana mediante cámaras de seguridad, áreas de Investigaciones y Antinarcóticos, la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que dispondrá unidades sanitarias en sectores estratégicos.

"La misión será preservar el orden público y la paz social, asegurando un enfoque preventivo y proporcional. En caso de incidentes, la intervención se limitará a neutralizar focos puntuales de violencia sin afectar a los concurrentes pacíficos, dejando constancia formal de cada procedimiento y dando intervención a la Unidad Fiscal correspondiente", puntualizó el Ejecutivo.