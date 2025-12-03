UUD, UPD y UVI: las polémicas tradiciones que celebran los estudiantes de escuelas secundarias

En muchos casos han terminado envueltos en polémica, destrozos y sanciones. De qué trata los nuevos rituales de los egresados argentinos en secundaria.

En los últimos años comenzó a tomar fuerza una tradición que se repite todos los años en los colegios secundarios de Argentina. Las costumbres se han ido transformando y hace aproximadamente ocho años, surgió la iniciativa de los estudiantes festejar el primer día de clases, el último día y otros 'primeros últimos días', con un rito que consiste en realizar una fiesta la noche anterior y de allí ir directamente al colegio.

La celebración, conocida como " UPD " (Último Primer Día), se han ido sumando otras con el mismo formato: el " UUD " (Último Último Día) y el " UVI " (Últimas Vacaciones de Invierno).

Pese a que festejar el cierre de una etapa y el inicio de una nueva es en sí mismo, algo positivo, hay también en estos eventos una dimensión problemática: el protagonismo que cobra en ellos el consumo de alcohol. De qué trata el UUD, UPD y UVI , la nueva tendencia entre los adolescentes del último año de su secundaria.

Los nuevos festejos de los estudiantes: UPD, UUD y UVI

El UPD de los egresados generalmente se hace el día anterior al inicio de clases. Los jóvenes se reúnen horas antes del ingreso al colegio y van todos juntos en caravana.

Días antes del UPD, los alumnos se hacen remeras personalizadas, algunos usan colores establecidos por ellos, compran cotillón, hacen carteles dentro de otras cosas para realizar una fiesta en conmemoración al Último Primer Día en que van a comenzar las clases del colegio secundario.

Después del festejo, van directo a la escuela y en la puerta del colegio suelen celebrar con bengalas de humo, banderas y canciones a modo de festejo.

En tanto, el Último Último Día (UUD) es una tradición de los colegios argentinos en la que los estudiantes de secundaria celebran su última jornada escolar. Es un momento de festejo y despedida, que suele incluir risas, fotos y canciones, marcando el cierre de una etapa escolar muy importante.

Otras de las celebraciones que se sumaron en los últimos años es la UVI (Últimas Vacaciones de Invierno). Al igual que en los otros dos eventos, estudiantes se despiden del último receso invernal en plena secundaria.

Por lo general, estas celebraciones comienzan en alguna vivienda o local y luego puede trasladarse a espacios públicos como plazas, parques o las propias instalaciones de los establecimientos educativos.

Festejo del "Último Último Día": amonestaron y dejaron libre a 150 alumnos que destrozaron la escuela

En las últimas horas surgió un gran escándalo en una escuela secundaria de Mendoza. Más de 100 alumnos de 5º año del Colegio Universitario Santa María, fueron sancionados y quedaron libres tras protagonizar graves incidentes durante el denominado "Último Último Día" (UUD).

Una tradición estudiantil que se popularizó en el país en la última década y debía ser un día de festejos, terminó de forma caótica y con 150 alumnos amonestados. Aulas destrozadas, insultos a docentes y destrozos de trabajos académicos, fueron algunas de las acciones que llevaron a la institución a tomar medidas sancionatorias.

La institución de. Godoy Cruz, difundió un comunicado y la resolución disciplinaria tras los incidentes del "último día" del 27 de noviembre. Además de las 20 amonestaciones para todos los involucrados, habrá un plan de trabajo obligatorio del 12 al 18 de diciembre y la posibilidad de reducir la sanción solo si cumplen todas las instancias previstas.