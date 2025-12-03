Lorena Villaverde, entre la pelea por entrar al Senado y la banca en Diputados

La referente libertaria de Río Negro tomó una decisión clave para asegurar su permanencia en el Congreso. La polémica se resolvería el viernes.

La sesión de la Cámara de Diputados en la que jurarán los legisladores nacionales electos en octubre tendrá una sorpresa y la mirada puesta en Río Negro . Como parte de la sesión preparatoria estaba previsto que se confirmara la renuncia a la cámara de la libertaria Lorena Villaverde , pero hubo un cambio de último momento.

Villaverde, quien fue segunda en la elección de octubre, ganó una banca en el Senado y había renunciado a la Cámara de Diputados . Sin embargo, la Cámara Alta podría rechazar su asunción y, por las dudas, dio marcha atrás con la renuncia. La decisión afectó a la cipoleña Natalia Chemor, quien iba a ser su reemplazante.

Villaverde recibió el lunes en Viedma el diploma de la Justicia Electoral que la reconoce como integrante de la cámara alta y en ese acto ratificó la renuncia a Diputados , para pelear “hasta las últimas consecuencias” la posibilidad de jurar en el Senado.

¿Por qué debe dar pelea? Villaverde fue impugnada por la oposición a raíz de una causa por narcotráfico en Estados Unidos. Si bien la libertaria negó cualquier vínculo con el tráfico de drogas, el pliego aún no fue tratado y la falta de definición puso en duda su asunción.

Plenario-de-Energia-y-Presupuesto-Hidrogeno-Verde villaverde y espert

En ese contexto, según indicó Literal.ar, la presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro remitió una nota formal a Diputados para que no se tome en cuenta la renuncia. El escrito fue presentado horas antes de la sesión en la que iba a ratificarse su salida de la Cámara Baja. Así, Villaverde aseguró su permanencia en el Congreso en caso de que finalmente se rechace su banca en el Senado.

El Senado tiene la facultad de desplazar a sus integrantes, o rechazar su asunción, si considera que hay "incapacidad moral". La aprobación de los pliegos de los senadores electos suele ser una formalidad, pero en este caso, la discusión se extendió. La oposición, encabezada por el roquense Martín Soria, no logró que fuese rechazada, pero el oficialismo tampoco consiguió los votos para garantizar la banca de Villaverde.

Así las cosas, se optó por postergar la definición de la discusión hasta este viernes. Mientras tanto, en LLA ya confirmaron que en caso de no asumir Villaverde, el reemplazante será el primer suplente, el roquense Enzo Fullone, quien ya sorteó con éxito la aprobación de su pliego como senador suplente electo.

fullone karina milei Si Lorena Villaverde no asume en el Senado, será reemplazada por el roquense Enzo Fullone.

Fuentes del oficialismo indicaron que hubo presiones desde el propio bloque parlamentario de La Libertad Avanza para que la situación tenga un corte definitivo y deje de exponer al oficialismo en el Congreso, por lo que la asunción de Villaverde en el Senado parece lejana, reveló el sitio Literal.ar.

Extraoficialmente, trascendió que podría ser Villaverde quien desista de la banca en el Senado en un intento por limitar el impacto político para el oficialismo.

Por otra parte, el nuevo escenario dejaría sin chances a la cipoleña Natalia Chemor, primera mujer suplente de la lista de La Libertad Avanza con Fe en los comicios legislativos nacionales del 2023, quien iba a reemplazar a Villaverde en Diputaos.

Juran los diputados electos por Río Negro

De acuerdo con el calendario informado por la cámara en su página web, las renuncias recibidas serán tratadas a las 11, en el marco de una sesión especial solicitada por Gabriel Bornoroni y otros diputados.

Dos horas después empezará la sesión preparatoria “a fin de tomar juramento a los/las señores/as diputados/as electos/as y a la elección de autoridades de la H. Cámara”.

Estarán allí el cipoleño Aníbal Tortoriello y la barilochense Adriana Serquis, los electos el 26 de octubres para la renovación de dos de las cinco bancas rionegrinas en Diputados.

Tortoriello culmina el mandato que comenzó en 2021, cuando fue elegido por el PRO, y ahora asumirá por un nuevo períodos, representando a la alianza La Libertad Avanza. Serquis, primera en la lista de Fuerza Patria, reemplazará a Agustín Domingo, de Juntos Somos Río Negro, partido que quedó sin representantes en el Congreso de la Nación.