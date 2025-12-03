Scott Bessent canceló su viaje y dejó a Milei sin una reunión clave con EE.UU

Esta decisión fue confirmada tras la suspensión del viaje de Javier Milei a Washington para el sorteo del Mundial 2026.

La suspensión del viaje de Bessent sumó presión sobre la estrategia exterior de Milei y dejó al Gobierno sin una instancia clave de diálogo con Washington.

La relación entre Estados Unidos y Argentina quedó en pausa luego de una decisión del Departamento del Tesoro. El secretario Scott Bessent resolvió cancelar de manera indefinida su visita a Buenos Aires , prevista para la primera semana de diciembre. La novedad sorprendió al Gobierno de Milei en un momento de necesidades de financiamiento.

El episodio se suma a la suspensión del propio viaje de Javier Milei a Washington, lo que configuró una doble interrupción diplomática que despertó dudas sobre el nivel de sintonía con la administración norteamericana.

La cancelación de Bessent fue confirmada por fuentes del Tesoro estadounidense. El gesto surgió pocos días después de que Milei desistiera de asistir a un evento deportivo en Washington junto a Donald Trump.

El Presidente decidió no viajar tras un conflicto interno con la AFA y la defensa pública de las Sociedades Anónimas Deportivas. Ese cambio de agenda generó ruido en la Casa Blanca, donde se observaba el viaje como una oportunidad para ordenar la coordinación bilateral en temas monetarios, comerciales y estratégicos.

scott-bessent-javier-milei La doble cancelación, primero la de Milei y luego la de Bessent, encendió interrogantes sobre la solidez del vínculo bilateral y el futuro del apoyo financiero.

El Gobierno argentino había promocionado la llegada de Bessent como un paso central para discutir estabilidad macroeconómica y el swap por u$s20.000 millones, presentado como un “ancla” para reforzar las reservas. Sin embargo, la suspensión expuso interrogantes sobre la solidez del vínculo. El episodio se dio en un escenario de vencimientos por cerca de u$s5.000 millones previstos para enero de 2026 y en un contexto donde Argentina necesita financiamiento externo para sostener su programa económico.

Al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores sobre cierto malestar en sectores cercanos a Trump. Voces vinculadas al asesor Barry Bennett mencionaron preocupación por el avance de las importaciones argentinas desde China, que superaron los u$s13.091 millones en los primeros nueve meses del año. Ese movimiento contrasta con la visión “America First”, que promueve alineamientos más estrictos en el hemisferio.

Un lazo personal que muestra señales de tensión

Milei y Trump cultivaron una relación que comenzó con gran afinidad. Durante meses intercambiaron elogios públicos y gestos políticos. Ese clima se fortaleció con reuniones informales y declaraciones que sugerían una alianza estratégica. En ese marco, Bessent ocupó un rol central. Fue uno de los defensores del swap parcial activado en octubre, presentado internamente como una herramienta financiera útil para frenar la volatilidad del peso.

Sin embargo, la dinámica empezó a mostrar matices. Bancos privados estadounidenses descartaron otorgar un salvataje adicional por u$s20.000 millones, por falta de garantías suficientes. Ámbito adelantó ese rechazo dos semanas atrás, lo que generó inquietud entre funcionarios argentinos que confiaban en un respaldo más amplio. La suspensión del viaje se interpretó como una señal adicional de cautela desde Washington.

Este panorama se superpone con otro frente: la negociación de un eventual acuerdo de libre comercio entre ambos países, que experimenta una ralentización evidente. La Casa Blanca analiza prioridades y evalúa riesgos políticos en un ciclo marcado por disputas internas, debates presupuestarios y críticas de sectores del Partido Demócrata.

Incluso Trump, mientras discutía la política económica doméstica, llegó a lanzar declaraciones agresivas contra su propio secretario por supuestos errores vinculados a la Reserva Federal. Ese clima interno también afecta el margen de acción de Bessent.

Impacto político y consecuencias para la agenda económica argentina

scott bessent Luis caputo

La cancelación del viaje del secretario del Tesoro deja al Gobierno argentino sin la instancia de diálogo que esperaba para avanzar en nuevos apoyos crediticios. Legisladores norteamericanos abrieron discusiones sobre partidas presupuestarias y prioridades de financiamiento, justo cuando Argentina necesita mostrar señales de orden macroeconómico.

La senadora Elizabeth Warren expresó críticas hacia la idea de priorizar un eventual rescate argentino mientras Estados Unidos enfrenta tensiones fiscales domésticas. Ese cuestionamiento influyó en el debate político previo al cierre parcial del gobierno federal, que ya limitó recursos y postergó definiciones.