Qué se sabe del pago del aguinaldo para los estatales neuquinos

El gobierno de la provincia de Neuquén depositó los salarios el viernes 28. Cómo sigue el cronograma de pagos para los empleados públicos.

El viernes 28 de noviembre, último día hábil del mes, los empleados públicos de la provincia de Neuquén recibieron el pago de los salarios correspondientes a noviembre. Tras los avances en las negociaciones paritarias con los gremios, surgió la inquietud por la fecha de pago de los aguinaldos que, el año pasado, se depositaron de manera adelantada.

Los trabajadores estatales neuquinos recibieron el pasado viernes el depósito de sus haberes y se espera que, con los sueldos de enero, reciban otro incremento salarial basado en la actualización trimestral automática por IPC que se había acordado para todo el año 2025.

En octubre, los empleados públicos recibieron el último aumento, que se tradujo en una suba del 6,96%. En enero, cobrarán con una nueva actualización basada en el IPC de los meses octubre, noviembre y diciembre de este año. Tras la propuesta del Poder Ejecutivo en la mesa de negociación, se espera que el acuerdo de actualizaciones automáticas basadas en la inflación se sostenga al menos por el primer semestre de 2026.

Cajero pago a estatales05.jpg Claudio Espinoza

El año pasado, el gobierno de la provincia pagó los aguinaldos de forma adelantada, el 14 de diciembre. Desde el Poder Ejecutivo confirmaron que este año se harán los depósitos con el mismo criterio, por lo que los estatales neuquinos tendrán depositada la mitad del Sueldo Anual Complementario (SAC) antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Hasta el momento, no trascendió la fecha exacta para los depósitos, pero se espera que los pagos lleguen antes del 24 de diciembre, con el objetivo de que los empleados públicos tengan más liquidez para afrontar los gastos habituales de las celebraciones de fin de año.

La evolución de los salarios para los estatales

El último aumento de sueldo para los trabajadores estatales se concretó en octubre pasado. Los salarios incluyeron el cuarto incremento salarial del año, correspondiente a la actualización trimestral acordada con los gremios.

Tal como estaba previsto, el pago incluyó el aumento del 6,96 por ciento, según lo acordado con los gremios que los representan en las paritarias 2025.

Desde el ministerio de Economía, Producción e Industria precisaron que la suba correspondió a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), según lo ponderado en el último trimestre (julio, agosto y septiembre) y se suma a los tres incrementos dados previamente -en enero, abril y julio pasados.

SFP ATEN paritarias casa de gobierno tobares guagliardo mansilla (12) Sebastián Fariña Petersen

El acuerdo salarial 2025 es hasta enero próximo. De esta forma, en medio de la negociación paritaria con los gremios estatales, todavía resta un último aumento salarial acordado. Se pagará con los sueldos de enero del 2026 y el incremento será en base a la inflación acumulada de octubre, noviembre y diciembre.

Cómo calcular el medio aguinaldo

Para determinar cuánto corresponde cobrar en diciembre, hay varios factores a tener en cuenta. En primer término, se toma el mejor sueldo bruto del semestre, luego se incluyen horas extra y sumas remunerativas, se excluye todo concepto que sea no remunerativo y se aplican los descuentos previstos por ley, tanto para la jubilación como para la obra social. El resultado constituye el aguinaldo neto o "de bolsillo".

En diciembre de 2025, recibirán el Sueldo Anual Complementario los empleados formales en relación de dependencia del sector público y del privado; y aquellos trabajadores que hayan cumplido tareas en algún período del semestre, aún si no alcanzaron a desempeñarse en la función los seis meses completos. En estos casos, los empleadores pagarán un proporcional.

Qué conceptos se incluyen en el aguinaldo y cuáles quedan excluidos

Los componentes que se contemplan dentro del Sueldo Complementario se cuentan:

Sueldo básico

Antigüedad

Presentismo

Comisiones habituales

Horas extra regulares

Adicionales remunerativos propios del convenio

En tanto, los componentes que no forman parte del cálculo del aguinaldo son los siguientes: