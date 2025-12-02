El ministro de Milei que volvió a cargar contra Chiqui Tapia en redes sociales

Los más cercanos al presidente de la Nación siguen insistiendo con la guerra contra la AFA y sus dirigentes.

La guerra entre la AFA y el Gobierno Nacional sigue activa, y esta vez fue un ministro muy cercano al presidente Javier Milei el que cargó contra Claudio "Chiqui" Tapia en redes sociales. El conflicto comenzado por el pasillo de espaldas de Estudiantes sigue escalando y parece no tener fin.

Esta vez, el protagonista de una polémica publicación contra el presidente de la AFA, fue Federico Sturzenegger , ministro de desregulación y transformación del gobierno de Milei. A través de su cuenta de X, arrobó directamente a Tapia, cuestionando una jugada del partido entre Gimnasia y Barracas Central.

"Más allá que ayer Gimnasia ganó muy bien (grande Lobo!), creo que @tapiachiqui quería perder. Se imaginan lo que hubiera sido un Barracas-Estudiantes? Todo el país en contra! " escribió Sturzenegger, reprochando un supuesto offside en el primer gol del Lobo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedesturze/status/1995857226368778320?s=20&partner=&hide_thread=false Más allá que ayer Gimnasia ganó muy bien (grande Lobo!), creo que @tapiachiqui quería perder. Se imaginan lo que hubiera sido un Barracas-Estudiantes? Todo el país en contra! pic.twitter.com/M4TDRzl9DN — Fede Sturzenegger (@fedesturze) December 2, 2025

Una de las cosas más insólitas de este mensaje del ministro es que él es confeso hincha de Gimnasia de La Plata, por lo que el uso político de esa jugada parece bastante rebuscada, incluso por tratarse de una línea muy fina entre el pie del jugador del Tripero y el de Barracas.

Además, por semanas muchos de los ataques a la conducción de la AFA se basaban en la ayuda que recibió Barracas de parte de los árbitros durante todo el torneo, por lo que la suposición de que esta vez fue perjudicado para no tener la presión pública en una semifinal ante Estudiantes parece una teoría difícil de creer.

El posteo de Sturzenegger incluso tuvo banca del presidente Milei, quien lo reposteo y también lo cito poniendo: "COLOSO'S MASTERCLASS VLLC! PD: no es que no sepa escribir coloso en inglés. Sólo se trata del apodo al campeón mundial de la desregulación."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1995860089933349127?s=20&partner=&hide_thread=false COLOSO'S MASTERCLASS

VLLC!



PD: no es que no sepa escribir coloso en inglés. Sólo se trata del apodo al campeón mundial de la desregulación. https://t.co/l0xDHyq7Lw — Javier Milei (@JMilei) December 2, 2025

La banca de Milei a Estudiantes, cada vez más fuerte

El presidente de la Nación cada vez tiene más gestos con el club platense en su conflicto con la asociación dirigida por Claudio Tapia. Además de sus posteos en redes sociales, el mandatario volvió a colocar la camiseta del Pincha sobre el sillón de Rivadavia en una de las reuniones con su nueva ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1995903605011087425?s=20&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, la nueva Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la Senadora Patricia Bullrich, recibió en Casa Rosada a la Policía Noelia Cristina Segura y al Ministro de Seguridad de la Ciudad de… pic.twitter.com/cQvEWg6UYk — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 2, 2025

Esto ya lo había hecho previamente, cuando estalló el conflicto por el pasillo de espaldas y se conoció la sanción de la AFA para Estudiantes y sobre todo, Juan Sebastián Verón.

Desde el inicio de su gestión, Milei vio en Verón un posible aliado para su proyecto en favor de las SAD (Sociedades Anónimas Deportivas). Tapia se opone en público a este tipo de gestión privada en los clubes. Este parece ser el motivo principal en la guerra mediática entre ambos bandos, más allá de la lucha política e ideológica.

El fuerte posteo de una diputada de La Libertad Avanza contra Tapia

Juliana Santillán, diputada nacional de La Libertad Avanza, atacó duramente al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por su declaración jurada de ingresos, que rondaría los 800 millones de pesos anuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantilanJuli223/status/1995733048126570894?s=20&partner=&hide_thread=false Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, asumió la presidencia del CEAMSE por designación de la Provincia de Buenos Aires. Su nombramiento para el cargo fue una decisión política impulsada por el gobernador @Kicillofok luego de que Tapia fuera desplazado de la… pic.twitter.com/JZqC9KTSgs — Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) December 2, 2025

"LA POSICIÓN DE ESTE OPORTUNISTA siempre ha estado ligada a negociaciones y acuerdos de alto nivel político que involucran a PIRAÑAS DE LO AJENO como Kicillof, Larreta y Sergio Massa en otros contextos políticos." comentó la diputada, que comentó sobre el puesto de Tapia en el CEAMSE.