Otro twit picante de Javier Milei contra el Chiqui Tapia y la AFA

El presidente de la nación sigue metido de lleno en la disputa por el poder en el fútbol argentino y se expresó nuevamente.

Javier Milei sigue jugando fuerte contra la gestión del Chiqui Tapia en AFA . Su apoyo explícito a Juan Sebastián Verón y a Estudiantes de La Plata se explica a partir del conflicto político donde el presidente de la nación se ha pronunciado públicamente a favor de las Sociedades Anónimas en el deporte.

En el medio, la gestión de Tapia está bajo numerosos cuestionamientos por los manejos arbitrales, campeonatos asignados a discreción y formatos desprolijos de los torneos.

Si bien estas cosas vienen ya desde hace varios años, en los últimos días, la disputa y las críticas se reprodujeron y comenzaron a dominar la agenda pública en las redes sociales y los medios.

A este contexto hay que sumarle que TyC dejará de tener los derechos de televisación de la Primera Nacional y la Copa Argentina, un hecho que lastima directamente el rating del histórico canal deportivo de cable.

Otro twit picante de Milei

Este martes, el presidente de la nación citó un twit que había subido el domingo, luego de la victoria de Estudiantes de La Plata sobre Central Córdoba en Santiago del Estero.

En aquella oportunidad, Milei había publicado un mensaje en el que, sin nombrarlo, hacía referencia al “Chiqui” Tapia. “3-0″, escribió en referencia a los cánticos en contra el máximo dirigente del fútbol argentino que se volvieron virales en las canchas en repudio a la copa entregada a Rosario Central justificada por las autoridades de la AFA por tratarse del equipo con mayor cantidad de puntos obtenidos en el año.

Según la lectura del mandatario, lo que comenzó con una movida en X (exTwitter) continuó en las tribunas y después se vio reflejado con el resultado adentro de la cancha.

captura milei 1

Este martes, Milei citó ese twit que había subido el domingo y agregó: “5-0. 4° Simular normalidad, 5° Entonces Lobo-Tripero...”.

La referencia del cuarto punto está vinculada con los arbitrajes, que este fin de semana fueron casi impecables luego de estar sospechados de tendenciosos durante todo el año con equipos como Barracas, Riestra, Central o Deportivo Madryn.

Finalmente, el 5-0 que menciona Milei destaca que la presión ejercida por su persona y el arco político que es crítico de Tapia surtió efecto para que Gimnasia le pudiera ganar a Barracas.

captura milei 2

Pero no fue lo único que posteó Milei en X, ya que minutos más tarde citó a uno de sus funcionarios, Federico Sturzenegger, hincha de Gimnasia, a quien destacó como "campeón mundial de la desregulación" por su tarea en el gobierno.

Sturzenegger había subido una captura de la jugada polémica en el primer gol de Gimnasia contra Barracas y escribió: "Más allá que ayer Gimnasia ganó muy bien (grande Lobo!), creo que @tapiachiqui quería perder. Se imaginan lo que hubiera sido un Barracas-Estudiantes? Todo el país en contra!".