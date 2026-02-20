Estallaron las redes: los memes y las reacciones del pobre empate de Boca ante Racing

El Xeneize sigue sin encontrar una identidad y los hinchas se quejaron en X: Claudio Úbeda y Edinson Cavani fueron los que más ligaron.

El aciago empate entre Boca y Racing en la Bombonera no solo dejó un sabor amargo en el campo de juego, sino que desató una verdadera guerra de críticas y humor ácido en X. La falta de un plan de juego claro y el rendimiento de las figuras fueron los blancos principales de una hinchada que no tiene paz. Los usuarios no tardaron en viralizar memes y comentarios fulminantes para graficar el presente del equipo dirigido por Claudio Úbeda .

El foco de la bronca estuvo puesto en la propuesta táctica del Sifón, al que muchos calificaron de excesivamente conservador para un club de la magnitud del Xeneize. La imagen del entrenador en el banco de suplentes se convirtió en meme de forma instantánea, reflejando una supuesta desorientación ante el dominio de la Academia. Al respecto, un fanático enfurecido posteó en sus redes sociales: “Qué loco esperar que Boca haga un gol con este planteo. Úbeda está perdido” .

SILBIDOS EN LA BOMBONERA AL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO: ¿qué te parece este 0-0 parcial entre Boca y Platense en el #TorneoApertura ? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GX851DZucl

La actuación de Edinson Cavani fue otro de los puntos más altos en la escala de indignación de los seguidores del cuadro azul y oro durante toda la noche. Su decisión de frenar ataques prometedores para jugar hacia atrás generó una ola de posteos que ironizaban sobre su jerarquía y su elevado contrato. Un usuario de X resumió el sentimiento de la tribuna digital con una frase lapidaria: “Lo de Cavani es inadmisible. No sirve, no suma. Es un papelón tras otro ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_lashcabj/status/2025014697007722978&partner=&hide_thread=false Ubeda nos hizo un equipo sin patear al arco, estas estadísticas muy dignas de equipo chico. https://t.co/WTRrdAxP65 — Lash (@_lashcabj) February 21, 2026

Entre el "terrorismo" táctico y la nostalgia académica de Úbeda

Las críticas hacia el director técnico escalaron rápidamente hacia adjetivos más pesados, cuestionando su capacidad para leer los momentos del clásico y realizar los cambios a tiempo. Muchos seguidores compararon el nivel de juego actual con los peores ciclos de la historia reciente del club, pidiendo una renovación inmediata en el cargo. En medio del caos virtual, un socio disparó con dureza: “Posiblemente es el peor partido que vi en toda mi vida, Úbeda es un terrorista”.

Boca-Racing-1

El pasado del ex estratega de la Selección Argentina Sub-20 como ídolo del elenco de Avellaneda también fue motivo de suspicacias y chistes por parte de los propios hinchas de Boca que ven su gestión con desconfianza. En la red social X, circularon montajes del DT celebrando con la camiseta de la Academia, sugiriendo irónicamente que su planteo favoreció al conjunto de Gustavo Costas. Sobre esta supuesta afinidad, un tuitero sentenció con humor negro: “Hoy Úbeda es más hincha de Racing que Milito”.

Boca-Racing-2

La secuencia de los errores técnicos del Matador fue diseccionada por los hinchas, como si fuera un manual de lo que no debe hacerse en un contraataque como local. Los usuarios describieron con precisión quirúrgica cada movimiento fallido del uruguayo, convirtiendo su nombre en una tendencia cargada de sarcasmo y decepción absoluta. Un fanático describió la escalada del uruguayo con sorno: “Arranca la contra, se frena, tira un cambio de frente y la pierde. Lord Cavani”.