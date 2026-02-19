¿Cavani de arranque? El probable 11 de Boca para el clásico frente a Racing

Claudio Úbeda ensayó una variante muy jugada de cara a un partido en el que se juega su continuidad en el banco Xeneize.

El regreso de Edinson Cavani a la acción contra Platense no fue el esperado por el hincha de Boca . A pesar de mostrarse activo, con despliegue, comprometido, la imagen de la entrada en calor marcó al delantero uruguayo. Además de no realizar ese trabajo pre competitivo completo, se hizo viral por sentarse en una heladerita, patear una pelota contra ella, casi aislado del partido que se estaba por disputar.

A pesar de todo eso, Claudio Úbeda y su cuerpo técnico entienden que El Matador podría ser titular este viernes contra Racing. El uruguayo podría reeditar la dupla charrúa con Merentiel, ya que el entrenador Xeneize está analizando volver al doble nueve y reformular un ataque que hasta ahora no le viene dando resultado con los extremos y un solo referente de área.

Lo que llama la atención, claro, es que Cavani vuelva a meterse de entrada después de las dudas que se generaron sobre su situación física a partir de esa entrada en calor no completada y de que, en definitiva, apenas sumó 25 minutos contra el Calamar. Pero no tuvo problemas ni dolencias en el post partido, se mantuvo en esta semana entrenándose a la par y por eso Úbeda cree que está en condiciones de salir al campo desde el inicio.

Para encontrar el último partido de Cavani como titular hay que remontarse a septiembre del año pasado. Es decir, pasaron ya más de cinco meses: fue contra Central, en Rosario, con Miguel Russo en el banco. Luego, sufrió una distensión en el psoas derecho y estuvo dos meses sin jugar. Volvió contra Tigre, por la última fecha del Clausura, con un gol de penal en el final.

Luego, sus problemas físicos no le permitieron estar en plenitud. Y terminó de explotar su lesión lumbar, que no lo dejó entrar justamente contra Racing, en la eliminación de la semi del Clausura. Eso lo obligó a hacer un tratamiento intensivo que lo sacó de las canchas en todo este tiempo, hasta su retorno este domingo ante Platense.

Úbeda define el equipo para enfrentar a la Academia

Lo que está claro es que así como Claudio Úbeda se juega el ciclo ante Racing Club, la jugada de Edinson Cavani duplicaría la apuesta. De hecho, para el Matador también sería un tremendo desafío volver desde el inicio, en la Bombonera, con la responsabilidad de levantar al equipo, con la cinta de capitán que le dejará Leandro Paredes y buscando cambiar así su propia imagen.

Como fuera, el técnico podría cambiar el esquema con el ingreso del Matador para acompañar a Miguel Merentiel y volver a jugar así con doble nueve. Por lo cual, sin Paredes, habrá que ver cómo arma el resto del mediocampo. En ese sentido, con Santiago Ascacibar recuperado de la dolencia que sufrió al final del partido con el Calamar (fue sólo un calambre) y con Milton Delgado como gran candidato a entrar por Paredes, el medio igual podría tener más variantes.

Toto Belmonte podría sumarse para reforzar esa zona y hay que ver si se mantiene Alarcón en el 11, o Ubeda se decide por algún otro jugador de ataque como Kevin Zenón o el más probable regreso de Gonzalo Gelini. Otra opción: mantener de titular Ángel Romero.

En defensa, también puede haber movimientos: la duda en el lateral, que surgió en la previa a Platense, todavía se mantiene. Pero ahora no es solo entre el Chelo Weigandt y el Colo Barinaga. Como Racing tiene muy buen ataque por las bandas, la posibilidad de que Nicolás Figal se meta en el 11 para jugar como lateral también es una posibilidad que contempla el entrenador.

De esta manera, el probable XI titular de Boca para recibir a Racing es: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt o Nicolás Figal, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Gonzalo Gelini, Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero o Edinson Cavani y Miguel Merentiel.