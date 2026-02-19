LM Neuquén ingresó a la fábrica de Fernet Branca en Italia

De la mano del fotógrafo Sergio Dovio, recorrimos el histórico edificio ubicado en Milán.

LM Neuquén estuvo presente en el corazón del reconocido Fernet Branca en Italia . En exclusiva, nuestro fotógrafo Sergio Dovio ingresó a la histórica fábrica ubicada en Milán , donde fue recibida, además, una delegación argentina de deportistas en una visita especial organizada por la compañía.

La experiencia permitió a los asistentes conocer de cerca el proceso de producción, el origen familiar de la marca y ratificar un logro internacional: Argentina es el mayor consumidor de Fernet Branca del mundo.

La recorrida se realizó en la planta histórica situada en Vía Resegone 2 , cerca del centro de Milán, actual sede productiva. Además, allí funciona el museo de la empresa , inaugurado en 1911 . En su visita, la delegación fue recibida por Albertica Branca , tataranieta de la familia fundadora y actual directora internacional de la empresa , quien encabezó el encuentro junto a autoridades de la firma.

Desde la compañía reconocieron que el vínculo con Argentina es estratégico y cultural. Según explicaron, el consumo argentino fue una verdadera “explosión” que transformó a nuestro país en el principal mercado global de Branca.

Incluso conocen en detalle el origen cordobés de la tradicional mezcla con Coca-Cola, nacida en un pequeño bar y convertida luego en fenómeno nacional.

lm en la fabrica de branca 5 (2) Sergio Dovio

Una tradición italiana que se volvió una pasión argentina

Si bien este maravilloso elixir es un clásico argentino, en Italia, su país de origen, su consumo es muy diferente. Allí se lo considera principalmente un digestivo. Históricamente, se tomaba después de ingerir abundantes comidas o como alivio estomacal. La combinación con gaseosas es poco habitual y no forma parte de la tradición local.

Durante la visita, la delegación pudo degustar distintas variantes que produce la firma, entre las que se encuentran el clásico Fernet Branca y su versión alternativa, con menta. Un dato interesante es que en aquellos lados, ambos productos son consumidos en igual porcentaje, 50 y 50.

Además, los argentinos cataron diferentes aperitivos, vodka y otros tragos de alto nivel.

lm en la fabrica de branca 3 Sergio Dovio

“Argentina, país país”

Entre los tantos datos curiosos revelados durante la recorrida, LM Neuquén confirmó que la barrica más grande de Fernet Branca no está en Italia. Para nuestro orgullo, se encuentra ubicada la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires.

Esta información refuerza el peso que tiene el país dentro de la estructura global de la empresa. Dado que esta planta es, junto con la de Milán, uno de los únicos dos lugares en el mundo donde se produce la bebida.

lm en la fabrica de branca 4 Sergio Dovio

Visitas de lujo

La visita a las instalaciones contó con la presencia de destacados representantes del deporte nacional, entre los que se encontraban Francesca Baruzzi (esquí alpino) junto a su entrenador catalán Erriols; Mateo Sauma (esquí nórdico); entrenadores de Tiziano Gravier; Magdalena Kast, jefa de Misión Argentina; la vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino, Dra. Alicia Morea; y la reconocida judoca Paula “La Peque” Pareto, única mujer argentina en haber obtenido una medalla de oro olímpica.

En palabras de Dovio, el recibimiento fue cálido y generoso. Hubo degustaciones especiales y combinaciones preparadas por la firma. Al finalizar, los invitados fueron agasajados con obsequios que incluyeron remeras, chocolates, llaveros, lapiceras y botellitas de fernet.

lm en la fabrica de branca 5 (1) Sergio Dovio

Albertica Branca destacó la importancia del mercado argentino y recordó que su padre visitó Buenos Aires en varias oportunidades, aunque ella aún no lo ha hecho. Hoy conduce la compañía a nivel internacional, sosteniendo una marca con más de un siglo de historia que encontró en Argentina su mayor bastión cultural y comercial.

La presencia de LM Neuquén en la fábrica de Milán permitió documentar una experiencia que une tradición italiana y pasión argentina en torno a una bebida que ya forma parte de la identidad nacional.