Murió Perla Cónsoli, la última sobreviviente del reclamo de provincialización de Neuquén

A los 96 años, falleció este jueves Perla Lina Cónsoli , histórica militante peronista y figura clave en la provincialización del entonces territorio nacional de Neuquén . La mujer integró la comitiva que partió a Buenos Aires el 25 de abril de 1955 para elevar el reclamo personalmente al presidente Juan Domingo Perón.

Cónsoli era la última sobreviviente del grupo que emprendió la travesía de 24 horas en tren para llevarle las más de 25 mil firmas a Perón. Sus restos fueron velados en Bahía Blanca y Libertad este jueves.

La mujer tenía tan solo 23 años cuando, en representación de Centenario, integró la comitiva. Además de Perla, la delegación estaba formada por pobladores de Neuquén, San Martín de los Andes, Centenario, Plaza Huincul y Zapala.

Entre los integrantes, se encontraban Eduardo Cortéz Rearte –Comisionado de Neuquén-, Alfredo de Martín, Marcelo Pessino, Ricardo Rosa, Roberto Linares, Eduardo Chrestía, Alfonso Creide –Comisionado de San Martín de los Andes-, obreros de Plaza Huincul como Santos Catalá, entre otros.

Cómo fue la reunión con Perón que derivó en la ley de provincialización de Neuquén

El presidente los saludó uno por uno, escuchó el reclamo por la provincialización y prometió avanzar con el proyecto. “Estoy muy orgulloso de ustedes por haber viajado tanto para hacer este reclamo que es justo”, les dijo.

Finalizado el encuentro, todo fue más distendido. Perla, que se salía de la vaina para hablar con el presidente, esperó el momento oportuno y lo encaró: “¿Me puedo sacar una foto con usted?”, le dijo. “Claro, hija”, fue la respuesta de Perón.

“Esa foto la guardaba como un tesoro, pero después de la Revolución del ‘55 mi mamá pensó que era peligroso tenerla y la rompió. Todavía lo lamento”, sostuvo Perla en una entrevista con LM Neuquén 10 años atrás.

En la jornada del 26 de abril de 1955, Perón, al despedir a la delegación patagónica, les dijo: “Vuelvan tranquilos porque antes de que ustedes lleguen a sus respectivos destinos, el anteproyecto de provincialización de los territorios estará en el Congreso”. Dos días después, el Poder Ejecutivo enviaba el anteproyecto de ley para su tratamiento y el 28 de junio se promulgaba la ley 14408 que convirtió en provincias a los territorios nacionales de Formosa, Neuquén y Río Negro, y a los que luego serían Chubut y Santa Cruz.

La provincialización

La ley, dictada en Buenos Aires, declaraba provincias, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, a los territorios nacionales que habían sido creados por ley 1532/1884. El Poder Ejecutivo Nacional procedería a convocar las Convenciones Constituyentes en las ciudades de Formosa, Neuquén, Rawson, Viedma y Río Gallegos, que serían capitales provisionales de las nuevas provincias hasta que las autoridades locales establecieran las definitivas.

La provincialización se demoró en su puesta en marcha debido a que, en septiembre del mismo año 1955, el Presidente Perón fue depuesto por el golpe de estado de la Revolución Libertadora por lo que las provincias fueron intervenidas. En Neuquén el gobernador interventor Ricardo Hermelo convocó a la Convención Constituyente de 1957 para sancionar la Constitución Provincial neuquina.

Para Cónsoli, aquel viaje fue un punto de inflexión. “En Neuquén faltaba de todo: no había luz, agua, gas ni cloacas. Necesitábamos un gobierno propio”, recordó años más tarde sobre las razones que impulsaron la histórica petición.

Perla fue línea fundadora del Movimiento Popular Neuquino y la primera electora en la primera elección del partido en 1962.