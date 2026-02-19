Quiniela La Neuquina hoy: resultados del jueves 19 de febrero, sorteo por sorteo

Todos los números ganadores de la Quiniela La Neuquina de este jueves. Resultados de la Primera, Matutina, Vespertina, Nocturna y Sorteo Extraordinario actualizados en vivo.
La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN), este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.
El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.
Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.
Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina
Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.
Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.
Resultados del sorteo de La Previa
La actividad comenzó en el turno de la mañana con La Previa, donde el número ganador en la primera ubicación fue el 3397.
-
1: 3397
-
2: 7477
-
3: 1041
-
4: 7568
-
5: 8929
-
6: 2319
-
7: 2914
-
8: 6975
-
9: 9940
-
10: 6157
-
11: 9052
12: 6715
13: 6995
14: 6587
15: 2135
16: 8231
17: 8458
18: 6558
19: 3162
20: 3486
Ganadores de El Primero
Cerca del mediodía, el sorteo de El Primero arrojó como principal ganador al número 2575 en el tope del extracto.
-
1: 2575
-
2: 6623
-
3: 4422
-
4: 9804
-
5: 0347
-
6: 5986
-
7: 3847
-
8: 5693
-
9: 3075
-
10: 7070
-
11: 0178
12: 6804
13: 6027
14: 0200
15: 8007
16: 9214
17: 4759
18: 3054
19: 1430
20: 8129
Números de la Matutina
En la edición Matutina, el primer premio correspondió al número 6425, completando la grilla de la siguiente manera:
-
1: 6425
-
2: 1574
-
3: 9295
-
4: 4269
-
5: 0653
-
6: 5779
-
7: 6577
-
8: 6363
-
9: 6010
-
10: 3953
-
11: 8835
12: 8221
13: 0947
14: 8186
15: 4572
16: 9511
17: 4715
18: 3625
19: 8803
20: 6191
Sorteo Vespertino de La Neuquina
Por la tarde, la suerte se inclinó hacia el número 2265 para el primer lugar de la Vespertina.
-
1: 2265
-
2: 2161
-
3: 6375
-
4: 7297
-
5: 8497
-
6: 5094
-
7: 9616
-
8: 2300
-
9: 8371
-
10: 6126
-
11: 1093
12: 3267
13: 3348
14: 7799
15: 9895
16: 3433
17: 5717
18: 4598
19: 7541
20: 3194
Resultados de la Nocturna
Cerrando la jornada de sorteos, la edición Nocturna arrojó como principal favorecido al número 6919. A continuación, el detalle de los 20 premios:
-
1: 6919
-
2: 9145
-
3: 1912
-
4: 3672
-
5: 3945
-
6: 3258
-
7: 0417
-
8: 3957
-
9: 6812
-
10: 0540
-
11: 9594
12: 0225
13: 6678
14: 5592
15: 7109
16: 1882
17: 8717
18: 3830
19: 0438
20: 3483
A qué hora se sortea la Quiniela La Neuquina
-
La Previa: 10:15
El Primero: 12:00
Matutina: 15:00
Vespertina: 18:00
Nocturna: 21:00
Cómo jugar a la Quiniela La Neuquina
La Quiniela La Neuquina es el juego oficial de azar de la provincia, administrado por el IJAN. Permite apostar a números de 1 a 4 cifras en distintos sorteos diarios.
Se puede jugar a:
-
la cabeza
los 5 primeros
los 10 primeros
ubicación exacta
Los premios dependen de la cantidad de cifras y la posición acertada.
