Todos los números ganadores de la Quiniela La Neuquina de este jueves. Resultados de la Primera, Matutina, Vespertina, Nocturna y Sorteo Extraordinario actualizados en vivo.

Quiniela La Neuquina hoy: resultados del jueves 19 de febrero, sorteo por sorteo

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada , lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras , con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina

Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.

Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.

Resultados del sorteo de La Previa

La actividad comenzó en el turno de la mañana con La Previa, donde el número ganador en la primera ubicación fue el 3397.

1: 3397

2: 7477

3: 1041

4: 7568

5: 8929

6: 2319

7: 2914

8: 6975

9: 9940

10: 6157

11: 9052

12: 6715

13: 6995

14: 6587

15: 2135

16: 8231

17: 8458

18: 6558

19: 3162

20: 3486

Ganadores de El Primero

Cerca del mediodía, el sorteo de El Primero arrojó como principal ganador al número 2575 en el tope del extracto.

1: 2575

2: 6623

3: 4422

4: 9804

5: 0347

6: 5986

7: 3847

8: 5693

9: 3075

10: 7070

11: 0178

12: 6804

13: 6027

14: 0200

15: 8007

16: 9214

17: 4759

18: 3054

19: 1430

20: 8129

Números de la Matutina

En la edición Matutina, el primer premio correspondió al número 6425, completando la grilla de la siguiente manera:

1: 6425

2: 1574

3: 9295

4: 4269

5: 0653

6: 5779

7: 6577

8: 6363

9: 6010

10: 3953

11: 8835

12: 8221

13: 0947

14: 8186

15: 4572

16: 9511

17: 4715

18: 3625

19: 8803

20: 6191

Sorteo Vespertino de La Neuquina

Por la tarde, la suerte se inclinó hacia el número 2265 para el primer lugar de la Vespertina.

1: 2265

2: 2161

3: 6375

4: 7297

5: 8497

6: 5094

7: 9616

8: 2300

9: 8371

10: 6126

11: 1093

12: 3267

13: 3348

14: 7799

15: 9895

16: 3433

17: 5717

18: 4598

19: 7541

20: 3194

Resultados de la Nocturna

Cerrando la jornada de sorteos, la edición Nocturna arrojó como principal favorecido al número 6919. A continuación, el detalle de los 20 premios:

1: 6919

2: 9145

3: 1912

4: 3672

5: 3945

6: 3258

7: 0417

8: 3957

9: 6812

10: 0540

11: 9594

12: 0225

13: 6678

14: 5592

15: 7109

16: 1882

17: 8717

18: 3830

19: 0438

20: 3483

A qué hora se sortea la Quiniela La Neuquina

La Previa: 10:15

El Primero: 12:00

Matutina: 15:00

Vespertina: 18:00

Nocturna: 21:00

Cómo jugar a la Quiniela La Neuquina

La Quiniela La Neuquina es el juego oficial de azar de la provincia, administrado por el IJAN. Permite apostar a números de 1 a 4 cifras en distintos sorteos diarios.

Se puede jugar a:

la cabeza

los 5 primeros

los 10 primeros

ubicación exacta

Los premios dependen de la cantidad de cifras y la posición acertada.