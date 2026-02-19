Delincuente fue detenido in fraganti cuando huía tras robar en un edificio municipal

Ocurrió en San Patricio del Chañar, en una dependencia de la municipalidad. El ladrón planeaba llevarse dos aires acondicionados.

Un delincuente con mucha mala suerte fue detenido in fraganti cuando intentaba huir por los techos tras intentar robar elementos de una dependencia municipal en San Patricio del Chañar . Los vecinos lo delataron y ayudaron a frustrar el hecho.

El episodio tuvo lugar pasadas las 01:45 de este jueves, cuando un delincuente logró ingresar al edificio municipal, al parecer tras dañar la ventana de vidrio del baño.

Así lo constató la Policía cuando acudió hasta la escena luego de recibir un llamado donde se informaba haber visto movimientos en la dependencia municipal, a pesar de las altas horas de la noche.

Al llegar al lugar, el personal de la Comisaría 13 detectó una ventana lateral abierta, con cortinas caídas, por lo que ingresaron adoptando las medidas de seguridad correspondientes. En la inspección se constataron diversos daños: dos aires acondicionados a medio descolgar, un placard de chapa forzado y la ventana del sector baños con el vidrio dañado.

intento de robo municipalidad chañar

Mientras se realizaba la verificación, vecinos se acercaron y alertaron a los efectivos que había un sospechoso vestido con ropa oscura, gorra negra y zapatillas con suela blanca, quien se encontraba intentando escapar por los techos hacia un terreno lindante.

Gracias al rápido despliegue policial, el individuo fue aprehendido sobre calle Cerro Sayhueque y trasladado a la Comisaría 13 por tentativa de robo. Allí quedó a disposición de la Justicia.

Robo en la Municipalidad de Plaza Huincul

A principios del año pasado, se registró un robo en el edificio municipal de Plaza Huincul que derivó en una investigación. Todo quedó registrado tanto en las cámaras de seguridad internas del edificio, así como también las externas

El comisario Walter Troncoso, coordinador de la Dirección de Seguridad Interior (DSI) de Cutral Co, confirmó que el robo sucedió el sábado 19 de abril a la madrugada. Según relató el jefe policial en el parte de prensa brindado, las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia del municipio fueron clave para identificar a los presuntos autores del ilícito.

En las grabaciones se observa el momento exacto en que los delincuentes ingresan al edificio a través de una ventana lateral correspondiente al sector de Contaduría, que da hacia la calle Islas Malvinas. “En principio pensamos que el hecho había sido reciente, pero posteriormente, a través de los registros fílmicos, se determinó que ocurrió el sábado en horas de la madrugada”, detalló.

Municipalidad de Plaza Huincul.jpg

El ingreso ocurrió cerca de las cinco de la mañana y, si bien en un primer momento se creyó que se trataba de una sola persona, las imágenes indicarían que habrían participado al menos dos personas en el robo. Troncoso señaló que actualmente están “en una línea de investigación bastante fuerte” y que en breve podría haber novedades. “Estamos tratando de dar con los responsables”, aseguró el comisario.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a cargo de Ramón Lecaro, también se ratificó la información y se confirmó que la denuncia fue asentada formalmente en la Comisaría Sexta de Plaza Huincul. Además, se dio inmediata intervención a la fiscalía local, que trabajó en la causa con apoyo de la Brigada de Investigaciones y la División Criminalística.