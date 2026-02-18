Vecinos del barrio Distrito 7 denunciaron que un grupo de delincuentes rompió sus autos

Ocurrió este miércoles en plena madrugada. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.

Los hechos de inseguridad en la ciudad de Neuquén continúan latentes. En esta ocasión, vecinos del barrio Distrito 7 denunciaron que fueron víctimas de un grupo de jóvenes delincuentes que atacaron sus autos.

El episodio ocurrió este miércoles en plena madrugada en inmediaciones de la Autovía Norte y calle Casimiro Gómez, cuando al menos cuatro ladrones rompieron y forcejearon varios vehículos estacionados en la vía pública. Las imágenes del acto delictivo fueron compartidas por las víctimas con LU5 a modo de escrache, con el objetivo de evitar situaciones similares.

El relato de una víctima manifestó que el hecho se registró a las 4:30 cuando los ladrones destrozaron el vidrio del auto de un vecino y luego siguieron intentando con los demás rodados de la cuadra. “Necesitamos seguridad porque hay una posta que se está llenando de tierra y no nos dan solución, no nos dan respuesta”, destacó la mujer.

A la vez, agregó que “no hay policías fijos” en la unidad, lo que dificulta la cobertura ante este tipo de delitos.

¿Cómo fue el ataque?

Los registros fílmicos aportados por las víctimas permiten apreciar que se trata de un grupo delictivo compuesto por cuatro delincuentes. Los mismos atacaron al menos tres vehículos en la zona.

En las imágenes se ve claramente cuando uno de los ladrones, vestido con buzo negro y bermuda naranja, intenta abrir un automóvil Renault Logan rojo. En otro de los videos se ve cómo dos de los malhechores atacan otros dos vehículos en la zona, mientras que el resto se encuentra haciendo guardia.

Tras cometer el ilícito, huyen rápidamente por las tierras abandonadas que se encuentran en frente de la zona urbana del barrio.

Con total impunidad, le robaron la bicicleta a un playero de una estación de servicio

Este fin de semana largo, un empleado de una estación de servicio de Neuquén fue víctima del robo de su bicicleta, cuando un desconocido ingresó al depósito y logró hacerse con el botín para luego huir.

El triste hecho ocurrió el sábado por la tarde, alrededor de las 19, en la Shell de calle Lainez y J.J. Lastra y quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar. La víctima, identificada como Octavio Suárez, realizó la denuncia correspondiente y compartió las imágenes con LM Neuquén con la esperanza de recuperar el rodado.

Según el registro, el delincuente ingresó en un box de lavado de autos de la gasolinera que estaba vacío, se dirigió hacia el depósito ubicado en el fondo y, tras abrir la puerta, comenzó a revisarlo. Luego de unos segundos en el interior, encontró la bicicleta del playero, que estaba guardada y, sin dudarlo, salió huyendo con el botín en su poder.

Toda la secuencia duró un minuto y rápidamente generó indignación entre los presentes.