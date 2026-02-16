Los ladrones salieron a robar en tropel este finde y la Policía tuvo que frenarlos: cuatro detenidos

Los delincuentes no se toman feriados y aprovechan a entrar a viviendas que se encuentran sin ocupantes. Las fuerzas de seguridad frustraron tres ilícitos.

Durante el fin de semana largo, los ladrones salieron en tropel a robar en casas particulares.

El fin de semana largo se transformó en la excusa ideal para varios delincuentes de la región que, sin descanso, buscaron apropiarse de valiosos objetos. Muchos de los ladrones se concentran en viviendas que se encuentran sin ocupantes y que no tienen barreras infranqueables como pueden ser rejas o paredones de gran altura. En ese marco, la Policía provincial tuvo una ardua tarea debido al llamado de vecinos y también, como resultado de los patrullajes preventivos.

Uno de los procedimientos se concretó en la madrugada de este lunes en calle Godoy y estuvo a cargo de los efectivos de la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo. Gracias a un inmediato despliegue, un ladrón que se encontraba en el techo de una vivienda, vio frustradas sus intenciones de robo y tuvo que huir a la carrera en dirección al hospital Heller.

A partir de un operativo cerrojo, el sospechoso fue interceptado y quedó detenido. En tanto, un vecino confirmó que el delincuente había buscado apropiarse del motor de un aire acondicionado. Más allá de que no logró su cometido, provocó importantes daños al cortar el cableado eléctrico.

El principal testigo del frustrado robo fue el dueño de la vivienda, que no solo alcanzó a oír los ruidos en el techo, sino que observó como el delincuente se alejó apenas notó que se acercaban las fuerzas de seguridad.

Desde la Policía se resaltó el aporte del personal que trabaja en el Heller, que intervino en el operativo. “La rápida articulación entre el personal que acudió al llamado y el efectivo que se encontraba cumpliendo funciones en el centro de salud permitió interceptar al sospechoso a pocos metros. Luego de impartir la voz de alto, se concretó la retención preventiva y la posterior verificación de identidad mediante los sistemas informáticos policiales”, resaltaron desde la Policía.

ladrón atrapado Durante el fin de semana largo, los ladrones salieron en tropel a robar en casas particulares. Gentileza Policía del Neuquén

Apresados con una tijera de cortar candados

Otro oportuno despliegue por el robo a casas particulares tuvo como protagonistas a los integrantes del DEMOSE. En este caso, el aporte fundamental fue de los operadores del Centro de Monitoreo, que detectaron a dos hombres cuando pretendían ingresar a una casa ubicada sobre calle Misiones.

Los sospechosos fueron atrapados in fraganti a pesar de que buscaron ocultarse entre las plantas del patio trasero de la vivienda.

La denuncia por el robo fue radicada en la Comisaría Segunda de Neuquén. La denuncia por el robo fue radicada en la Comisaría Segunda de Neuquén.

Los ladrones, sorprendidos por los uniformados, se limitaron a entregarse. En tanto, en el lugar, arrojaron una mochila que ocultaba una pinza para cortar candados y cadenas.

Los delincuentes fueron detenidos y trasladados a la Comisaría Segunda.

Robos en obras en construcción

También durante la madrugada de este lunes de Carnaval, un inmediato despliegue de los agentes de la Comisaría Segunda permitió concretar la detención de un ladrón que había ingresado a una obra en construcción.

El operativo se desarrolló en cercanías de las calles Cafayate y José Rosas y el dato principal sobre el sospechoso fue aportado por un vecino.

Enseguida, los efectivos hicieron un rastrillaje y el delincuente fue interceptado en Sierra Grande y Linares. Entre sus ropas, ocultaba una cámara de seguridad que había arrancado de la propiedad donde logró entrar.