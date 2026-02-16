Violento ataque: una patota destrozó autos y una vivienda y dejó dos heridos

Un grupo de unos 15 jóvenes, en su mayoría menores de edad, protagonizó disturbios durante la madrugada del domingo en Villa La Angostura.

La Policía investiga si el desencadenante del ataque fue una discusión en la Fiesta de los Jardines.

Un grave episodio de violencia alteró la tranquilidad de Villa La Angostura durante la madrugada de este domingo, cuando un grupo numeroso de jóvenes protagonizó disturbios en la calle que derivaron en el ataque a una vivienda y a varios vehículos particulares, dejando como saldo dos personas heridas .

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Chumuy y Maestro Pérez del barrio El Mallín , donde, de acuerdo al testimonio de vecinos, alrededor de 15 jóvenes —la mayoría menores de edad— comenzaron a arrojar piedras contra autos estacionados , provocando daños materiales de consideración en distintos rodados que se encontraban sobre la calzada.

La situación fue escalando con el correr de los minutos y el grupo terminó dirigiéndose hacia una vivienda ubicada sobre calle Chumuy al 500. Allí, la patota rompió los vidrios de varias ventanas y continuó lanzando piedras hacia el interior del domicilio , generando momentos de extrema tensión para quienes se encontraban dentro de la casa.

Como consecuencia directa del ataque, dos personas resultaron heridas. Ambas sufrieron lesiones en la cabeza producto del impacto de piedras y de esquirlas de vidrio que se desprendieron al romperse las aberturas. Ante la gravedad del episodio, vecinos del sector dieron aviso inmediato a la Policía.

Disturbios patota Villa La Angostura (1) Gentileza La Angostura Digital

Personal policial se hizo presente en el lugar para intentar controlar la situación y dispersar al grupo, mientras que una ambulancia acudió para asistir a los heridos. Los profesionales de la salud evaluaron el estado de las víctimas y brindaron atención en el lugar, debido a las lesiones sufridas durante el ataque.

Si bien el arribo de las fuerzas de seguridad permitió restablecer el orden, los daños materiales ya estaban consumados, tanto en la vivienda atacada como en varios vehículos estacionados en las inmediaciones.

Testimonio de un damnificado

Uno de los vecinos afectados relató a La Angostura Digital que el grupo “venía haciendo disturbios en la calle” desde hacía un tiempo antes del ataque directo a la vivienda. Según su testimonio, en medio del desorden, “personas adultas aprovecharon el hecho y atacaron la casa aparentemente por riñas que venían desde la Fiesta de los Jardines”.

El vecino indicó además que, además de los destrozos en la vivienda, varios autos resultaron dañados por los proyectiles, incluida su camioneta particular, que sufrió roturas producto de las piedras arrojadas por el grupo.

Tras lo ocurrido, vecinos del barrio El Mallín manifestaron su preocupación por la reiteración de hechos violentos durante la madrugada y señalaron que no se trata de un episodio aislado. En ese sentido, reclamaron mayor presencia policial en horarios nocturnos para prevenir este tipo de situaciones y evitar que los disturbios deriven en ataques contra personas o propiedades.

Disturbios patota Villa La Angostura Gentileza La Angostura Digital

Los residentes remarcaron que la violencia genera un clima de inseguridad creciente y advirtieron sobre el riesgo que implican este tipo de acciones, especialmente cuando hay menores involucrados y viviendas habitadas.

La investigación ya está en curso

Ante estas graves denuncias, la Policía se encuentra trabajando para identificar a los responsables del ataque, así como también en la reconstrucción de las circunstancias que derivaron en los disturbios. En paralelo, se analizan posibles denuncias formales por daños y lesiones, tanto por parte de los propietarios de la vivienda atacada como de los dueños de los vehículos afectados.

Las actuaciones continúan en etapa investigativa, mientras se evalúa la participación de cada una de las personas involucradas en los hechos registrados durante la madrugada del domingo.