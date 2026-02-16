Advierten sobre una estafa en nombre de un centro médico: "Las personas llegan llorando en búsqueda de trabajo"

Desde la institución denunciaron ante la Policía a un hombre que ofrecía trabajo y pedía dinero para realizarse el preocupacional en sus consultorios.

Las autoridades de un centro médico de Neuquén denunciaron ante la Policía que son víctimas de una estafa. Aseguran que, desde una cuenta de Facebook, una persona ofrece puestos de trabajo y les solicita a los interesados dinero por adelantado para realizarse los estudios preocupacionales en sus consultorios. "Las personas llegan llorando en búsqueda de trabajo", se lamentaron.

El hecho fue denunciado ante la Comisaría Primera por Daniel Passanisi, propietario del Centro Médico Santa Genoveva, quien relató ante las autoridades policiales lo sufrido por varias personas que se acercaron a sus consultorios ubicados en Alderete al 1500.

En la denuncia policial el propietario relató que desde una cuenta de Facebook un hombre ofrece puestos de trabajo en distintos rubros y les solicita a las personas que están interesadas distintas transferencias, una de ellas para realizar estudios médicos en el Centro Médico Santa Genoveva.

Comisaría 1 - Comisaria Primera

"En el lugar no realizamos este tipo de servicios médicos, ya han llegado varias personas quienes nos informan que habrían depositado una suma de dinero a una persona, el cual supuestamente ya les habría sacado el turno", contó el propietario ante el agente policial.

La maniobra fue detectada en varias oportunidades y desde el centro médico confirmaron a LM Neuquén "que las personas llegan llorando en búsqueda de trabajo y se encuentran con que nada de lo conversado por redes sociales es cierto".

En la denuncia además contaron que la persona detrás de esa cuenta de Facebook les administra a las víctimas una factura donde usan el logo del centro médico, aparecen datos del pago, fecha del turno médico, firma del supuesto profesional y la ubicación real de la clínica.

Denuncia

Luego de realizada la denuncia ante las autoridades policiales, desde la clínica dieron a conocer la situación para evitar que más neuquinos sean estafados detrás del sueño de conseguir trabajo.

centro medico santa genoveva

"Ante los reiterados llamados recibidos por parte de personas damnificadas, aclaramos enfáticamente que el Centro Médico Santa Genoveva no realiza libretas sanitarias. El Centro Médico Santa Genoveva no emite facturación por este tipo de prácticas y no solicita ni recibe pagos anticipados, ya sea en efectivo, transferencia, Mercado Pago u otros medios electrónicos. Esta maniobra es totalmente ajena a nuestra institución y a nuestros profesionales", confirmaron en un comunicado de prensa.

El dueño de la institución médica indicó además que ya denunció la situación ante las autoridades correspondientes para que ellos investiguen el hecho y puedan determinar a los responsables. "No transfieran dinero a nuestro centro de salud, no hacemos ese tipo de pedidos", confirmaron

"Solicitamos a cualquier persona que haya sido contactada bajo esta modalidad o que haya resultado perjudicada, que realice la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales o judiciales. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia, la ética profesional y el cuidado de la comunidad", concluyeron.

Además, confirmaron que cuando hicieron la denuncia supieron que al menos unas dos personas ya habían denunciado esta misma situación y también dieron cuenta de que unas 10 personas se acercaron a sus instalaciones y dieron cuenta de haber sido víctimas de esta estafa con posibles puestos de trabajo.