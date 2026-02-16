Inversión histórica en Vialidad: Neuquén destinó más de $9.000 millones para renovar toda su flota

Se renovó el parque automotor, redujo la contratación de equipos privados y amplió la capacidad operativa para sostener el mantenimiento y ejecutar nuevas obras.

El gobierno de la provincia de Neuquén, a través del ministerio de Infraestructura y la Dirección Provincial de Vialidad , concretó una inversión récord que permitió renovar y ampliar el parque automotor del organismo, incorporando maquinaria y equipamiento estratégico que hoy se encuentra operativo en distintos puntos del territorio.

Durante 2025 se destinaron más de 9.136 millones de pesos en la adquisición de bienes de capital, mantenimiento de equipos y mejoras edilicias. De ese total, más de $7.047 millones correspondieron a nuevo equipamiento vial, fortaleciendo de manera significativa la capacidad operativa de Vialidad. Esta decisión permitió modernizar maquinaria obsoleta, reducir la contratación de equipos privados y ampliar la ejecución de obras por administración.

La renovación incluyó la incorporación de 10 camionetas doble cabina 4x4 0 km; 8 motoniveladoras; 5 cargadoras frontales; 1 retroexcavadora; 3 camiones volcadores; 1 terminadora de asfalto; 2 rodillos compactadores, 1 rodillo neumático y 1 rodillo compactador vibratorio; 1 mini rodillo compactador; 1 camioneta 4x4 con equipamiento invernal; 1 hidrogrúa; 1 vehículo utilitario tipo furgón; 1 compresor y 1 hoyadora hidráulica; Equipos menores para talleres y laboratorio, equipamiento informático y herramientas.

vialidad 1

Nuevo equipamiento para Vialidad

Entre las incorporaciones se destacan las motoniveladoras, fundamentales para el mantenimiento y enripiado de rutas provinciales; los camiones volcadores y las cargadoras frontales, que optimizan las tareas de conservación y movimiento de suelos; y la terminadora de asfalto junto a los distintos rodillos, que fortalecen el esquema de pavimentación y repavimentación.

Por primera vez, Vialidad cuenta además con un camión específico para señalización horizontal que mejora sustancialmente la seguridad vial en toda la red. Antes había que contratar a una empresa privada o hacerlo con una máquina muy antigua ya que era la única herramienta con la que contaba el personal y no permitía demarcar muchos kilómetros. El nuevo camión, en cambio, permite demarcar 20.000 metros lineales por jornada.

Las camionetas 4x4 incorporadas cumplen un rol clave como vehículos de apoyo para garantizar el mantenimiento los 365 días del año. El organismo cuenta con un parque automotor de más de 150 unidades livianas, y la renovación progresiva permite dar de baja vehículos que ya habían cumplido su vida útil y no estaban en condiciones óptimas.

Red vial en Neuquén

La mayor parte del nuevo equipamiento fue destinada a la dirección de Conservación, área que tiene a su cargo el mantenimiento rutinario de la red vial: repaso con motoniveladora en rutas de ripio y accesos rurales, mantenimiento de puentes y pasarelas, bacheo en rutas pavimentadas y ejecución de señalización vertical y horizontal.

Neuquén posee una red vial de más de 6000 kilómetros, de los cuales 1452 corresponden a rutas nacionales. La Provincia debe garantizar la operatividad del resto —incluidos 2.539 kilómetros de accesos— durante todo el año. Más de 3000 kilómetros son de ripio o suelo natural, y gran parte se ubica en zonas cordilleranas donde las condiciones climáticas exigen presencia permanente, especialmente en invierno.

El fortalecimiento del parque automotor no sólo mejora el mantenimiento rutinario, sino que también permite asumir mayores compromisos de obra nueva por administración, como las pavimentaciones de las rutas provinciales 21, 61 y el acceso a Los Catutos.

vialidad 2

Mantenimiento de las rutas en Neuquén

Además del mantenimiento cotidiano, la antigüedad de parte de la red pavimentada exige mayores intervenciones, como repavimentaciones y correcciones de traza.

Avanza la repavimentación integral de la Ruta Provincial 46 entre Zapala y el empalme con la Ruta Provincial 24, y próximamente se licitará la repavimentación de la Ruta Provincial 13 entre Zapala y Primeros Pinos, en el corredor Pehuén.

Durante 2025 se ejecutó la repavimentación total de la Ruta Provincial 5 entre el empalme con la Ruta Provincial 7 y Rincón de los Sauces, mientras que continúan repavimentaciones parciales en la Ruta 7 entre Neuquén y Centenario, San Patricio del Chañar y la zona de Tratayén, cercana a Añelo.

Pavimentación ruta 60

A ello se suma el rol del Laboratorio Central de Vialidad, encargado de realizar ensayos y controles de calidad de suelos, áridos y asfalto en las distintas obras.

Con esta política sostenida de inversión, la Provincia no sólo moderniza Vialidad, sino que consolida un modelo de gestión que prioriza la conservación de la infraestructura existente, la ejecución de nuevas obras y la conectividad estratégica para el desarrollo equilibrado de todas las regiones neuquinas.

En esa línea, este año se prevé iniciar 264 kilómetros de nuevas obras de pavimentación que, sumados a los 400 ya ejecutados, totalizan 664 kilómetros de rutas finalizadas, licitadas o en ejecución durante los cuatro años de gestión. Un dato que dimensiona el esfuerzo: a lo largo de toda su historia institucional, Neuquén construyó 1.200 kilómetros de rutas provinciales. Es decir, en un solo período de gobierno se habrá intervenido más de la mitad de lo que se hizo en toda su historia.