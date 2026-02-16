Qué es la "ira aérea": el fenómeno detrás de la violenta pelea que desvió un vuelo a Bruselas

Ocurrió en un vuelo de Turquía a Inglaterra. La tripulación no pudo contener a los violentos y un pasajero tuvo que reducir a uno de los atacantes.

Violenta pelea a bordo de un avión terminó en un aterrizaje de emergencia en Bélgica

Un viaje que debía ser tranquilo se transformó en una verdadera pesadilla en el aire. Un vuelo de la aerolínea Jet2 que unía la ciudad de Antalya, en Turquía, con Manchester, Inglaterra , terminó en un escándalo internacional cuando dos hombres protagonizaron una violenta pelea a bordo. El nivel de agresividad fue tal que el comandante se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia.

El incidente, que se volvió viral a través de videos difundidos en redes sociales, ocurrió el pasado jueves en el vuelo LS896. Según los reportes iniciales, la discusión entre los dos pasajeros comenzó apenas unas horas después del despegue y escaló rápidamente de los insultos a los golpes de puño ante la mirada atónita del resto de los viajeros.

En las imágenes captadas por los teléfonos celulares de otros pasajeros, se puede observar el caos dentro de la cabina. La situación se descontroló a tal punto que la tripulación no lograba contener a los violentos , lo que obligó a otros hombres presentes a intervenir para evitar una tragedia mayor.

pelea avion belgica 1

El video del escándalo en el aire

En medio de los gritos y la tensión, una de las azafatas llegó a subirse a uno de los asientos para intentar separar a los involucrados, gritando desesperadamente para que detuvieran la agresión. Sin embargo, la pelea solo se detuvo cuando un pasajero logró inmovilizar a uno de los atacantes aplicándole una llave en el cuello.

Debido a la peligrosidad de la situación y por motivos de seguridad operacional, el piloto decidió desviar la aeronave hacia el aeropuerto de Bruselas, en Bélgica. El aterrizaje se produjo tres horas después de haber iniciado un trayecto que originalmente debía durar cinco.

Una vez en tierra firme, la policía belga abordó la aeronave y retiró a los dos individuos señalados como los responsables del enfrentamiento. El resto de los pasajeros debió esperar varias horas hasta que el vuelo pudo reanudar su ruta hacia Manchester cerca de las 22 (hora local). Como siempre ocurre en estos casos de policiales internacionales, las demoras generaron un fuerte malestar.

Una violenta pelea a bordo obligó a desviar un avión y aterrizar de emergencia en Bruselas

Sanciones ejemplares y "lista negra"

Desde la compañía aérea Jet2 fueron categóricos al calificar el episodio como un "comportamiento inaceptable". A través de un comunicado oficial, la empresa confirmó que ambos sujetos han recibido una prohibición permanente para volver a volar con la aerolínea en el futuro.

"Como aerolínea orientada a las familias, mantenemos una política de tolerancia cero frente a conductas disruptivas", expresaron desde la firma británica. Además, anticiparon que iniciarán acciones legales para recuperar los costos económicos derivados del desvío del avión, el combustible extra y las tasas aeroportuarias en Bruselas.

El fenómeno del "Air Rage" en aumento

Este tipo de estallidos violentos a bordo, conocidos técnicamente como air rage (ira aérea), han mostrado un crecimiento alarmante en los últimos años a nivel global. Según datos de la Administración Federal de Aviación, este tipo de conductas aumentó casi un 400% en la última década.

Expertos en aviación vinculan este fenómeno a diversos factores de estrés. El hacinamiento en los vuelos comerciales, las largas esperas en los aeropuertos y la tensión post-pandemia son algunas de las causas que mencionan los especialistas para explicar por qué los pasajeros pierden los estribos a miles de metros de altura.