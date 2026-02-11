Se quedaron sin viajar en avión desde Neuquén: denuncian sobreventa de pasajes de JetSmart

El hecho ocurrió este miércoles a la mañana, cuando pasajeros que no habían realizado el check-in no pudieron viajar.

Un grupo de pasajeros que debía partir este miércoles en avión desde Neuquén, con destino a Buenos Aires, no pudo viajar. Es que, según denunciaron testigos del hecho, la empresa JetSmart reconoció que hubo una sobreventa de pasajes.

Los afectados debían embarcar en el Vuelo JA 3162, que partió del aeropuerto Presidente Perón a las 11.24, con llegada prevista a Aeroparque a las 13.03. El hecho generó revuelo en la ventanilla de la empresa cuando los pasajeros se acercaron y les informaron que no podrían viajar.

¿Quienes fueron los afectados? Aquellos que, previamente, no llegaron a hacer el check-in a través de la web.

vuelo cancelado jetsmart

El Gobierno sancionó a Flybondi por las cancelaciones de vuelos

En enero pasado, el Gobierno nacional avanzó con actas de infracción contra Flybondi luego de constatar reiteradas cancelaciones de vuelos sin aviso previo. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) también recibió múltiples denuncias de pasajeros por incumplimientos de la compañía, situaciones que ahora están bajo evaluación y podrían derivar en nuevas penalidades.

El organismo, dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación, tomó esta decisión “cumpliendo con su rol de autoridad de control y fiscalización del servicio de transporte aéreo”, según indicaron fuentes oficiales a la prensa.

Las quejas de los usuarios fueron recabadas, de manera gratuita, a través de la página web de ANAC ante lo que consideraron una vulneración de sus derechos por parte de las líneas aéreas.

Cancelación de Flybondi y furia en Puerto Madryn

Las actas de infracción son constataciones labradas por funcionarios públicos habilitados que certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas o la omisión de actos necesarios.

Estas actas dan inicio a un sumario administrativo , de comprobarse la responsabilidad de la empresa, pueden derivar en sanciones que van desde una multa económica hasta la cancelación o suspensión temporal de la autorización para operar servicios aerocomerciales.

“La ANAC continúa realizando un seguimiento riguroso mes a mes, labrando actas de infracción a las líneas aéreas por incumplimientos en la prestación de servicios. El mecanismo de labrado de actas, con la consecuente posibilidad de aplicar sanciones, había quedado sin aplicación desde el año 2020”, indicaron las fuentes.

Y añaden que, “el Gobierno Nacional ha retomado el proceso de las mismas por incumplimientos a todas líneas aéreas. El objetivo primario de estas sanciones es proteger a los pasajeros, aunque el propósito definitivo se verá reflejado cuando las empresas cumplan con sus servicios en tiempo y forma, bajando el promedio de infracciones que se realizan por mes”.