El enojo de cientos de pasajeros: por qué Flybondi canceló la mitad de sus vuelos en un solo día

La empresa canceló 125 vuelos domésticos y regionales entre el jueves pasado y el lunes. Qué sucederá con los próximos vuelos.

En plena temporada de verano, Flybondi volvió a protagonizar un escándalo por la cancelación de 24 de los 47 vuelos que estaba programados para este martes en el Aeroparque Jorge Newbery , lo que derivó en horas de tensión puertas adentro del aeropuerto.

C ientos de pasajeros se vieron afectados este martes 13 de enero nuevamente, por cancelaciones de la empresa low cost. La tensión fue escalando por los reclamos de los pasajeros, por lo que tuvieron que reforzar la presencia de personal de seguridad aeroportuaria.

Según el relato de testigos, luego de varias horas esperando respuestas, la situación derivó en gritos e insultos contra el personal de la aerolínea , lo que obligó a reforzar la seguridad con mayor presencia policial.

"Tres veces me reprogramaron mi vuelo", se quejó una usuaria en diálogo con C5N. Los turistas que quedan varados en Aeroparque denuncian falta de respuestas.

Una ola de cancelaciones

La aerolínea viene en una inédita racha de cancelaciones. Canceló 125 vuelos domésticos y regionales entre el jueves pasado y este lunes.

La cifra representa cerca de una cuarta parte de su programación prevista para esos días y afectó a más de 22.000 pasajeros, según la capacidad promedio de sus aeronaves.

La situación se dio en un contexto de alta demanda turística y volvió a poner el foco sobre los problemas operativos de la aerolínea low cost, que atraviesa una etapa de transición tras el cambio de accionista y un plan de expansión de su flota.

La explicación de Flybondi

Desde la empresa, señalaron que las cancelaciones se debieron a “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota”.

Durante el mismo periodo en el que cancelaron 125, indicaron que la compañía logró operar más de 520 vuelos nacionales e internacionales y trasladó a unos 94.000 pasajeros. Fue el lunes el día en que se concentró la mayor cantidad de suspensiones, con 30 vuelos cancelados.

Además, influyó el cierre temporal del aeropuerto internacional de Ezeiza el viernes por la tarde, lo que generó un efecto de arrastre sobre la programación de los días siguientes.

Solo durante las fiestas de fin de año del 2024, la aerolínea debió reprogramar 71 vuelos, afectando a más de 13.000 pasajeros.

“El equipo de atención al cliente establece como prioridad la reubicación de los pasajeros en los vuelos disponibles más próximos a la fecha u horario original”, explicaron desde la empresa. No obstante, reconocieron que el inicio de la temporada complica ese proceso debido al alto nivel de ocupación de los vuelos.

Un historial reciente de demoras y cancelaciones

Las cancelaciones se producen mientras Flybondi intenta dejar atrás la crisis financiera que, desde octubre de 2023, la llevó a suspender cientos de vuelos. Desde su creación, la compañía transportó a más de 17 millones de pasajeros, de los cuales el 20% voló en avión por primera vez.

Durante 2025, la aerolínea mostró una mejora en su desempeño operativo, aunque se ubicó como la segunda más impuntual entre las que operan en el país, detrás de Boliviana de Aviación (BOA), según un ranking de la firma Amadeus que evaluó a 41 compañías. Ese año registró un 6,4% de cancelaciones.

A fines de 2024, la situación era aún más compleja: se cancelaban 10 de cada 100 vuelos por motivos internos.