Desde el Gobierno denunciaron un "boicot sindical" a Flybondi: la empresa se quedó sin combustible

El Ejecutivo señaló que la aerolínea low cost sufrió una falta de abastecimiento que impidió sus operaciones. Miles de pasajeros se vieron afectados.

El Gobierno nacional denunció este jueves que los gremios aeronáuticos "le hicieron un boicot" a Flybondi y provocaron que la aerolínea quedara "sin combustible" en medio del paro general de la CGT , lo que derivó en la cancelación de toda su operación programada que saldría desde el aeropuerto de Ezeiza.

La aerolínea lowcost habría sido víctima de un boicot por parte de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos ( SUPeH ) en el marco del paro de la CGT .

"La aerolínea Flybondi, empresa que mantenía sus vuelos operativos en Ezeiza a pesar del paro general que afectó al resto de las aerolíneas locales, está sufriendo un boicot del ala sindical de los distribuidores de combustibles aeronáuticos ", aseguraron desde la Secretaría de Transporte.

Desde la compañía señalaron que "durante las primeras horas de la mañana, pudo operar nueve vuelos: desde/hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con destino a Río de Janeiro y Florianópolis; desde Mendoza hacia Ezeiza; desde Córdoba hacia Ushuaia y Río de Janeiro; y además un vuelo chárter Rosario–Maceió".

En el comunicado, indicaron que habían trasladado toda su operación hacia Ezeiza "para mitigar el impacto de la medida de fuerza", pero de igual manera se cancelaron 90 vuelos afectando a 9.700 pasajeros. Resulta que los camiones encargados del suministro aeronáutico no entregaron el combustible necesario para los aviones que permanecían en tierra.

En el comunicado emitido por la empresa no se hace alusión a un boicot, solamente a la "falta de abastecimiento de combustible". Algunas aerolíneas del sector ya preveían que esto podía suceder y decidieron cancelar toda su operación.

Desde Transporte remarcaron que la empresa proveedora de combustible de Flybondi es YPF Aviación, la cual estaría abasteciendo a otras aerolíneas internacionales que arriban a la terminal y no a la lowcost. De todos modos, no es la única que ofrece el servicio habitualmente en el aeropuerto.

La denuncia ocurre en el marco de un paro general que, según informes sectoriales, está afectando a cientos de vuelos y decenas de miles de pasajeros en Argentina debido a las adhesiones de sindicatos aeronáuticos a la medida de fuerza.

Vuelos cancelados por el paro de la CGT: ¿Qué pasará con Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart?

Debido al paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT), Aerolíneas Argentinas suspenderá 255 vuelos este jueves 19 de febrero. Según estimaciones de la firma, las cancelaciones afectarán a más de 31.000 pasajeros. En Neuquén, la medida impactará de lleno y se prevén cancelaciones para toda la jornada.

Según informó Aerolíneas Argentinas, a nivel nacional la medida de fuerza provocará pérdidas cercanas a los 3 millones de dólares. “De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje, que afectarán a aproximadamente 25.000 pasajeros; 32 a vuelos regionales, con cerca de 5.000 pasajeros impactados; y 4 a vuelos internacionales, que involucran a alrededor de 1.000 pasajeros. La compañía aplicará los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera a la medida por la jornada no trabajada”, informaron desde la empresa.

A las cancelaciones de la línea aérea de bandera se sumó JetSMART, que informó que, debido al paro general anunciado para este 19 de febrero en Argentina, se vio obligada a cancelar los vuelos domésticos e internacionales programados para esa fecha. La medida gremial, ajena a la compañía, impactará a un total de 96 vuelos y a más de 17.000 pasajeros.