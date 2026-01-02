Tres vuelos de Flybondi cancelados entre Buenos Aires y Neuquén: qué pasó

En Buenos Aires, hay más de 50 vuelos con inconvenientes. Los números y horarios de los trayectos cancelados.

Tres vuelos de Flybondi fueron cancelados entre Neuquén y Buenos Aires.

Este viernes comenzó con malas noticias para quienes viajan entre Buenos Aires y Neuquén . Tres vuelos de Flybondi que conectan Capital Federal con el Aeropuerto Presidente Perón fueron cancelados. Dos de ellos, de ida hacia el Aeroparque Jorge Newbery, mientras que uno era de vuelta a Neuquén.

Estas cancelaciones coinciden con una jornada de complicaciones en el aeropuerto porteño. Según indicaron, hay más de 50 vuelos afectados. TN indicó que los pasajeros se quejan de que no les dieron explicaciones, ya que muchos usuarios se enteraron al llegar al aeropuerto. Lo cierto es que en el caso de Flybondi, varios de sus aviones se encuentran fuera de servicio.

Sin embargo, no se confirmó que en Neuquén las cancelaciones sean debido al estado de los aviones.

Qué vuelos de Flybondi fueron cancelados entre Neuquén y Buenos Aires

El primer vuelo cancelado estaba programado para esta mañana, a las 9:30. Se trata del vuelo 5301 de Flybondi, con destino al Aeroparque Jorge Newbery.

Para la tarde, otros dos, el 5304 desde Buenos Aires y el 5305 hacia Capital Federal, también figuran cancelados, según el sitio oficial de Aeropuertos del Neuquén. Estaban programados para las 18:45 y las 19:50 respectivamente.

Hasta ahora no se confirmaron las causas ni ningún tipo de reprogramación.

Un importante aeropuerto de la provincia presenta demoras en vuelos de Aerolíneas

Un gran porcentaje de las demoras en Aeroparque pertenecen a Aerolíneas Argentinas, sobre todo en vuelos de cabotaje. Si bien se presentaron inconvenientes a nivel nacional, ningún vuelo de la aerolínea de bandera tuvo demoras en Neuquén capital.

Sin embargo, otro importante aeropuerto de la provincia sí sufrió demoras en vuelos de Aerolíneas Argentinas. Se trata del Aeropuerto Chapelco, en San Martín de Los Andes.

Según el sitio oficial, los trayectos que presentan demoras en el aeropuerto cordillerano son:

Arribos

Vuelo AR 1658, desde Aeroparque Jorge Newbery, programado originalmente para las 16:00, tiene demora de dos horas;

Vuelo AR 1654, desde Aeroparque, con horario de salida 17:35, también presenta dos horas de demora;

AR 1970, desde Ezeiza, programado originalmente para las 21:25, se espera que arribe a las 22:50;

Partidas

AR 1659, con destino a Aeroparque. Programado originalmente para las 16:40, se espera que despegue a las 19:10.

AR 1655, con destino a Aeroparque. Programado para las 18:15, pero se prevé que despegue a las 20:30.

, con destino a Aeroparque. Programado para las 18:15, pero se prevé que despegue a las 20:30. AR 1971, con destino a Ezeiza. Su horario de salida se vio demorado desde las 22:30 a las 23:30.

Las razones de las demoras de Aerolíneas Argentinas

El aeropuerto de Córdoba tuvo que ser cerrado temporalmente el jueves como consecuencia de un violento temporal de viento y granizo. La capital mediterránea se vio afectada por una fuerte tormenta con vientos que superaron los 100 kilómetros por hora con caída de granizo de gran tamaño.

Aerolíneas Argentinas confirmó que tiene cinco aviones que debieron quedar “en inspección” debido a que fueron afectados por las duras condiciones climáticas. Fue por esto que no pudieron despegar desde Córdoba.

Fuentes aeroportuarias indicaron, que la situación podría tender a normalizarse durante las últimas horas de la tarde y a medida en que las aeronaves afectadas puedan ser puestas nuevamente en servicio, pese a lo cual Aerolíneas Argentinas no presenta y no prevé cancelaciones hasta el momento.

Según indicaron medios nacionales, se informaron demoras durante la tarde en diversos vuelos a Río de Janeiro, Mendoza, Bariloche, San Martín de los Andes, Santiago del Estero, Iguazú, El Calafate, San Pablo, Ushuaia, Mendoza y Córdoba.