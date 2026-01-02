Naufragó un barco con migrantes en el comienzo del año en las costas de África y dejó siete muertos

La embarcación quedó encallada en un banco de arena, en una de las rutas más peligrosas hacia Europa. Hay decenas de desaparecidos.

El barco más de 200 migrantes naufragó frente a la costa de Gambia en la medianoche del 1 de enero. Foto ilustrativa

Un barco que transportaba a más de 200 migrantes naufragó frente a la costa de Gambia en el comienzo de 2026, en un incidente que dejó al menos siete personas muertas en aguas cercanas a la aldea de Jinack, en la región de North Bank.

Según un comunicado oficial del Ministerio de Defensa de aquel país ubicado al oeste el continente africano, la embarcación quedó encallada en un banco de arena tras volcar durante la madrugada del 1° de enero.

Hasta el último parte, 96 personas habían sido rescatadas con vida , aunque 10 de ellas se encontraban en estado crítico pese a que recibieron atención médica urgente.

Parte de los sobrevivientes fueron trasladados a centros de salud cercanos y a instalaciones navales, donde permanecen bajo observación médica.

El Gobierno de Gambia informó que algunas de las víctimas identificadas no serían de nacionalidad gambiana y que se encontraban abocados a verificar sus identidades y países de origen. Además, se informó que varias personas continuaban desaparecidas.

El comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Gambia

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Defensa de Gambia precisó que el episodio se produjo “alrededor de la medianoche del 31 de diciembre de 2025 en las inmediaciones de Jinack Village en la región de North Bank”, cuando una embarcación que “presuntamente transportaba a más de doscientos migrantes” volcó en el mar.

El texto oficial agregó que, tras recibirse la alerta de socorro, el buque de patrulla naval GNS JAMBARR, que realizaba tareas rutinarias de protección pesquera, fue desviado para responder a la emergencia.

En paralelo, la Armada lanzó una operación de búsqueda, rescate y recuperación “en coordinación con los organismos de seguridad y respuesta a emergencias”.

Además, el Ministerio informó que “un buque de rescate naval fue enviado desde el embarcadero de pesca en Banjul a la operación de emergencia aproximadamente a la 1 de la madrugada del 1 de enero”.

Embed - THE REPUBLIC OF THE... - Ministry of Defence-The Gambia

La embarcación siniestrada fue localizada en un banco de arena y el operativo incluyó “tres lanchas rápidas navales y un buque patrulla costera, con el apoyo de una canoa local de pesca cuyos operadores se ofrecieron voluntarios para ayudar en el rescate”.

Según el parte oficial, 96 personas fueron rescatadas, de las cuales 39 estaban internadas en el Hospital Universitario Edward Francis Small (EFSTH) de Banjul, mientras que 57 se encontraban la Base Naval recibiendo atención médica.

El texto oficial agregó que diez de las víctimas permanecían “en estado crítico” y que “siete cuerpos muertos han sido recuperados”.

El Ministerio señaló también que “varios pasajeros siguen en paradero desconocido”.

Una ruta peligrosa hacia Europa

El naufragio ocurrió en el marco de la denominada ruta atlántica, que conecta la costa occidental de África con las Islas Canarias, en España. Este trayecto es considerado uno de los más peligrosos del mundo por la extensión del recorrido y las condiciones del océano.

Gambia 2 Unas 96 personas fueron rescatadas con vida del barco que naufragó: 10 de ellas se encontraban en estado crítico.

De acuerdo con datos de la ONG española Caminando Fronteras, durante 2025 murieron 3.090 personas en intentos de alcanzar las costas españolas. De ese total, 1.906 fallecimientos se registraron en la ruta atlántica.

Las cifras representan un descenso respecto de 2024, cuando el número total de muertes en rutas migratorias hacia España alcanzó las 10.000, según la misma organización.