Trágico incendio en un centro de esquí de Suiza: confirman 40 muertos y 100 heridos

Según se supo, el bar, donde comenzaron las llamas, estaba colmado. Se divulgaron imágenes del momento en el que comenzó el fatídico siniestro.

El bar Le Constellation ubicado en Crans-Montana, Suiza, se incendió durante la madrugada del 1 de enero y dejó un trágico saldo de muertos y heridos. El pueblo es hogar de uno de los centros de esquí más importantes de Europa. Cerca del mediodía de este jueves, las autoridades confirmaron las aterradoras cifras: cerca de 40 muertos y 115 heridos .

Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se escuchó alrededor de la 01:30 de la madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

La Policía confirmó que el fuego se declaró en este concurrido establecimiento, ubicado en una de las estaciones de esquí más valoradas de Europa. Los servicios de emergencia acudieron al lugar, considerado un epicentro de la fiesta suiza para turistas y residentes, y desplegaron un amplio operativo para atender a las víctimas.

El momento en el que comenzó el incendio

En el momento del incendio, alrededor de 200 personas se encontraban en el sótano del bar Le Constellation, según reconstruyeron las autoridades y los testimonios recogidos por medios locales e internacionales. La mayoría eran jóvenes de entre 15 y 20 años.

El local, considerado uno de los puntos de encuentro nocturnos más populares de la ciudad, estaba lleno. La música sonaba, el alcohol circulaba y la fiesta avanzaba sin señales visibles de alarma.

Fue entonces cuando se produjo el episodio que quedó registrado en un video difundido masivamente en redes sociales y que se convirtió en una pieza clave para entender la magnitud de la tragedia. Las imágenes muestran el momento en que el fuego comienza detrás de la barra y se extiende con rapidez por el techo del sótano. La estructura superior parece deformarse bajo el calor, desprendiendo gotas de material incendiado que caen sobre el espacio abarrotado. En la grabación se percibe la reacción inmediata de los asistentes, algunos paralizados, otros empujándose para salir.

Según los testimonios, el incendio se inició cuando una camarera ingresó al local con una botella de champán coronada por una bengala encendida, una práctica utilizada durante celebraciones nocturnas. Mientras la música seguía sonando, la bengala habría entrado en contacto con el techo, compuesto por materiales inflamables, y las llamas se propagaron en cuestión de segundos. “Todo el techo estaba en llamas casi de inmediato”, relató Emma, una testigo francesa, al canal BFMTV.

La única vía de escape era una escalera estrecha que conducía a una sola puerta de salida. En medio del humo y el fuego, algunos asistentes intentaron huir por ese acceso, mientras otros optaron por romper ventanas cuando las llamas alcanzaron la planta baja. Testigos indicaron que varias personas quedaron atrapadas cuando parte del techo del sótano colapsó, bloqueando el paso y provocando escenas de pánico.

Victoria, otra joven francesa que se encontraba en el bar, declaró a BFMTV que la bengala prendió fuego al techo cuando una mujer, llevada en hombros por otra persona, levantó la botella demasiado cerca de la estructura. Victoria logró escapar ilesa junto a sus amigos y alertó a los porteros del local, que descendieron para intentar contener el fuego.