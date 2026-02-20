Raid incendiario en Trelew: quemaron autos y contenedores separados por pocas cuadras

Los bomberos tuvieron una seguidilla sorprendente: en cuanto apagaban un foco, debían intervenir en otro caso cercano. Investigan.

La Renault Express que sufrió las peores consecuencias en el raíd incendiario en la madrugada de Trelew.

Era poco más de las 3.20 de este viernes cuando los Bomberos Voluntarios de Trelew recibieron el primer llamado por un incendio . Un contenedor de residuos ardía en la esquina de Ecuador y Cuba , a metros del cuartel donde montaban guardia. Rutina, en apariencia. Pero lo que vino después no tuvo nada de habitual.

Mientras la dotación trabajaba en apagar ese primer foco, otros vecinos del barrio empezaron a enviar alertas por otro incendio , a pocos metros del lugar inicial. Los bomberos ni habían terminado con el primero. Y el trajín recién empezaba.

Así arrancó una noche que se extendería hasta casi las 5 de la madrugada y que dejaría una pregunta flotando en el aire: ¿había alguien moviéndose entre las sombras, encendiendo fuego mientras los uniformes naranjas corrían a apagarlo?

Lo cierto es que cada vez que el personal controlaba un foco, surgía otro en las inmediaciones. Como si quien —o quienes— estaban detrás de los incendios se mantuvieran cerca, esperando el momento para actuar de nuevo.

"Los propios vecinos nos fueron advirtiendo de otras situaciones a medida que íbamos controlando cada foco", explicó Cristian Otero, jefe de Bomberos Voluntarios, en diálogo con Jornada Radio en la mañana posterior a la complicada noche para el cuartel

Seguidilla de autos en llamas

El segundo llamado llevó a los bomberos hasta un Chevrolet Corsa Classic estacionado en la vía pública, con fuego en el tren delantero, una cubierta y el guardabarros. Daños parciales, gracias a la rápida intervención de los bomberos, pese a que ya tenían otro caso similar, en el contendor..

La secuencia no se detuvo ahí. Una Ford F-100 sobre calle Capitán Edward fue el tercer objetivo: el fuego se metió en el habitáculo y dañó las butacas y parte de la cabina.

Incendios-Trelew-Bomberos.jpg Los bomberos de Trelew tuvieron una noche agitada, con cinco focos en una hora y media y en un radio de pocas cuadras (imagen de archivo).

Minutos después, en pasajes Tacuarí y Ceferino, una Renault Express que estaba en reparación fue alcanzada por las llamas con mayor intensidad —los daños comprometieron la estructura y la zona de carga—.

Casi en simultáneo, un segundo contenedor de residuos se sumaba a la lista, completando así cinco intervenciones en poco más de una hora.

El operativo cerró cerca de las 4.50, una vez verificado que en todo los casos las llamas estuvieran completamente extinguidas.

Investigación del caso en Trelew

Otero fue cauto pero claro al momento de trazar conclusiones. "Seguramente hay relación entre los hechos por los tiempos y el desplazamiento", señaló, y apuntó a que los incendios podrían haber sido provocados "para generar daño, movimiento o algún tipo de alboroto".

Sin embargo, aclaró que no necesariamente se trataría de un caso de piromanía: la hipótesis más fuerte apunta a una acción intencional durante la madrugada, aunque sin el perfil psicológico que suele asociarse al fuego compulsivo.

Raid incendiario en Trelew - auto Un Corsa Classic fue el segundo caso de la noche: los bomberos llegaron enseguida y sólo se quemó el tren delantero.

¿Vandalismo despreocupado? ¿Una broma que se salió de control? ¿Algún ajuste de cuentas entre barriios? La policía tomó a cargo las actuaciones e inició las investigaciones para determinar responsabilidades.

Lo que sí quedó claro es que la situación pudo haber sido mucho peor. "Por suerte los daños fueron materiales. Una broma o una acción de este tipo puede terminar con alguien afectado, tanto quien interviene en la emergencia como la propia persona que genera el incendio", advirtió Otero.

El jefe de Bomberos agregó un dato que no es menor: en los contenedores de residuos puede haber materiales inflamables capaces de generar reacciones violentas e imprevisibles. No hubo heridos, pero el margen fue estrecho.

Prevención ante otro fin de semana de calor

Por otra parte, ante un alerta amarillo por altas temperaturas previstas para el fin de semana en Chubut, el jefe de Bomberos de Trelew aprovechó para renovar las recomendaciones de siempre: no hacer quemas para limpieza de terrenos, no usar fuego para deshacerse de residuos y respetar la ordenanza municipal que lo prohíbe expresamente.

El jefe de bomberos recordó además que las multas por incumplimiento son elevadas y que la provincia, que está en la etapa final de un verano en el que se incendiaron decenas de miles de hectáreas prinmcipalmente en la cordillera -pero también en pastizales cercanos a Trelew- mantiene un índice de riesgo de incendio en categoría alta hasta finales de marzo.