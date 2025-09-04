Chubut: ya son dos las grandes ciudades donde los bomberos avisan que no podrán apagar incendios

Los de Trelew y Rawson enfrentan una crisis, porque dejaron de percibir una tasa. Advierten que, como el invierno fue seco, el verano será complicado.

La crisis por falta de fondos que aqueja a los Bomberos Voluntarios se extiende en la provincia de Chubut . Tras la advertencia de los de Rawson de que, por falta de fondos, podrían verse en problemas ante una temporada estival que se anticipa compleja en lo que tiene que ver con posibles incendios, se sumaron al diagnóstico sus colegas de la ciudad de Trelew.

En ambos casos, las dificultades tienen que ver con que dejaron de percibir aportes a través de las facturas de electricidad. En junio pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dejó sin efecto una medida cautelar que autorizaba a los municipios de Trelew y Rawson a cobrar aportes para Bomberos Voluntarios y otras tasas municipales a través de las facturas de la Cooperativa Eléctrica.

De este modo, la Justicia ratificó la vigencia de la Resolución 267/2024 del Gobierno nacional que prohibió la inclusión de tributos locales en los recibos de servicios públicos esenciales.

Así, desde septiembre la Cooperativa Eléctrica de Trelew dejó de percibir los fondos correspondientes a esos aportes, lo que generó una fuerte crisis económica en la Asociación de Bomberos Voluntarios de la ciudad, que dependía de esa recaudación mensual.

Trelew: "Cada vez más grave"

“Implica un golpe tremendo para la institución, que recaudaba alrededor de 70 millones de pesos mensuales a través de la tasa. Si bien se analizó la posibilidad de canalizar los fondos a través de impuestos municipales, se considera que el índice de cobrabilidad no sería el mismo”, reconoció Lucía Gutiérrez, presidenta de la Asociación.

Incendios-Trelew-Bomberos.jpg Chubut: los bomberos de Trelew se quedaron sin el ingreso de la Cooperativa.

Gutiérrez explicó que, sin el ingreso a través de las facturas de la Cooperativa, solo se pudieron cubrir necesidades urgentes como la compra de trajes estructurales, pero no fue posible renovar la ropa forestal, algo preocupante ante la inminente temporada de incendios.

Por su parte, el jefe del cuartel de bomberos, Cristian Otero, advirtió que “por el momento” continúan “trabajando con normalidad, pero la situación cada vez está más grave”.

“Necesitamos saber cómo va a ser el apoyo o resolución por parte del Ejecutivo (municipal), para seguir cobrando este aporte por los siguientes meses”, indicó.

Rawson, otra ciudad de Chubut en problemas

En lo que respecta a la caída de ingresos, la situación de los bomberos de Trelew se suma a la de los de Rawson, que hasta julio, los Bomberos de Rawson recibían un promedio de 40 millones de pesos mensuales.

“Ya vamos por el segundo mes consecutivo sin ese ingreso. Lo que nos mantenía operativos era ese recurso, y ahora estamos sobreviviendo con las reservas que habíamos logrado resguardar gracias a una buena gestión administrativa”, explicó la presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Anahí Bustos.

El cuartel intentó paliar la situación con una campaña de socios pero, en el marco de la crisis económica que afecta a la población en general, el resultado fue ínfimo. No llegaron a recaudar ni un millón de pesos, menos del 5% de lo que reunían cada mes.

También remarcó que el invierno, con escasas nevadas, generó una baja disponibilidad de agua, dijo que se espera “una temporada muy seca” y que prevén que la incidencia de los incendios será alta. “Ya sabemos que esto va a ocurrir”, expresó.