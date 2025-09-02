No se salva nada: en Chubut robaron una imagen de la Virgen del Valle

Estaba hacía 8 años en el camino que va a Playa Unión . La cuidaba una familia que la llevó allí desde Córdoba por una promesa. Pide que la devuelvan.

La Virgen del Valle estaba instalada en un pequeño santuario donde gente de Chubut iba a rezar, pedir y agradecer.

En las últimas horas se difundió un robo que sorprende a la comunidad de Playa Unión, en Chubut . Una familia denunció que se llevaron una imagen de la Virgen del Valle que estaba desde hacía ocho años en un pequeño santuario ubicado sobre la Doble Trocha que lleva hasta la villa balnearia de las afueras de Rawson .

El hecho ocurrió hace algo más de 20 días, cuando el 15 de agosto esa misma familia que se ocupaba de cuidar y mantener el lugar que instaló respondiendo a una promesa, descubrió que desconocidos había sustraído la urna que contenía la estatuilla de la Virgen del Valle junto a otra imagen del Divino Niño .

Alejandra Ibarra , una de sus integrantes, explicó a Diario Jornada la historia de fe que dio origen al pequeño santuario familiar que poco a poco fue adoptando mucha gente para rezar, pedir y agradecer.

"Sólo quedó el caño"

"La trajo mi papá de Córdoba hace 8 años. Él le hizo la rejita, le puso un vidrio, la cementó, porque está cementada con un caño, y ahora se llevaron toda la parte de arriba. Sólo quedó el caño", explicó.

La mujer detalló el origen de la estatuilla. "Esa Virgen la compró mi hermana y la pintó a mano, igual que el Divino Niño, y es parte de una promesa, que era ponerla en un lugar donde todos los que tengan fe puedan ir a rezarle", contó.

El lugar elegido se encontraba en un punto estratégico para la gente de fe, pasando el santuario de Ceferino en la Doble Trocha. De hecho, la comunidad local había adoptado esta ermita como un punto de devoción popular, donde muchos llevaban flores y encendían velas regularmente.

Playa Union La villa balnearia de Playa Unión, a unos 20 kilómetros de Rawson.

"Mi papá o cualquiera de mi familia va casi todos los días, ya sea caminando o en bici o en auto. Van todos los días a rezar. Yo soy paciente oncológica, entonces le hemos hecho promesas y han ido a rezar por mí todos los días", contó Alejandra.

El descubrimiento del robo se produjo cuando el padre de Alejandra realizó su visita habitual. "Mi papá había ido el 15 de agosto y cuando fue el 16 ya no estaba", relató la mujer.

Los ladrones no se conformaron con las dos estatuillas. "Se llevaron toda la casita, toda la caja completa, la arrancaron del caño donde estaba pegada y se llevaron la casita con la reja, el vidrio y los dos santos", describió Alejandra.

Vandalismo en el pequeño santuario de Chubut

Según lo que manifestó la vecina de Playa Unión, los ataques al pequeño santuario se habían hecho cada vez más frecuentes, pero principalmente se trataban de actos de vandalismo. "Ya le habían tirado piedras al vidrio", recordó la mujer.

En otra ocasión, cuando retiraron temporalmente la imagen para realizarle mantenimiento y reparar daños, al regresar descubrieron que "ya le habían puesto otro santo adentro; le rompieron el candado y pusieron otro".

La familia también lamentó los continuos robos que afectaban el cuidado del lugar. "Mi familia plantaba rosas, que es una lucha porque también las roban", señaló.

Doble Trocha Rawson - Playa Union La Doble Trocha que une Rawson y Playa Unión.

Alejandra contó que, pasados varios días del hecho, y al no tener novedades de la imagen perdida, decidieron hacer pública la denuncia con la esperanza de que alguien pueda ayudarlos a recuperarla.

"Por ahí la gente ayuda más difundiendo que la ve en algún lugar o por ahí el que se la llevó, recapacita y vuelve a ponerla", se esperanzó.

Desde su familia quieren dejar claro que no buscan venganza, ni castigo, sino simplemente la restitución de las dos estatuillas. "Nosotros no estamos buscando culpables, no necesitamos el nombre del que se la llevó, lo que necesitamos es que la deje donde estaba, nada más que eso", enfatizó.

Para que las personas que tengan información sobre las imágenes puedan contactarlos, difundieron un número de teléfono 297 5387 433.