Chubut: vuelve a incendiarse el Parque Nacional Los Alerces

Cuando todo parecía controlado, cerca de la medianoche se detectó un nuevo foco. Preocupa el pronóstico meteorológico , con alerta amarilla por el calor.

Se detectó un nuevo incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut.

En plena etapa de recuperación tras los incendios de enero y principios de febrero que arrasaron con 16.000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut , este jueves por la noche fue detectado un nuevo foco que hasta la mañana de este viernes no había sido controlado.

Las llamas se extendieron en un sector remoto cercano al lugar conocido como Población Burgos, en la zona de Puerto Ciprés, donde además se ubican áreas productivas de viñedos y el Complejo Hidroeléctrico.

Tras la detección del incendio, de inmediato se desplegó un operativo urgente de brigadistas. Para este viernes y el fin de semana se esperan condiciones climáticas adversas , con una ola de calor en la región que podría favorecer la expansión del foco ígneo.

Rápido despliegue de brigadistas

Cerca de las 22 de este jueves se registró la presencia de humo en un área de difícil acceso próxima a la Portada Sur del parque Los Alerces.

A partir de esa señal, se activó el protocolo de emergencia y se enviaron de inmediato cuadrillas de ataque inicial con el objetivo de frenar el avance del fuego durante la noche, una tarea compleja por la geografía del lugar y la escasa visibilidad.

Los brigadistas entraron desde el sector de Los Cipreses y trabajaron en las primeras maniobras de contención.

Incendio en el Parque Nacional Los Alerces Chubut: el incendio en el Parque Nacional Los Alerces fue detectado cerca de las 22 del jueves.

En la madrugada de este viernes, desde las primeras horas, se sumaron medios aéreos para reforzar las tareas de combate de las llamas, con más de un centenar de efectivos preparados para intervenir.

Hasta esta mañana no se había informado la superficie afectada por este nuevo foco ni las causas de su origen. Tampoco se reportaron personas heridas ni viviendas comprometidas, aunque se mantiene la vigilancia en sectores cercanos a zonas productivas y áreas habitadas.

En gran parte de la provincia de Chubut rige una alerta amarilla por altas temperaturas, lo que eleva el riesgo de propagación del fuego y dificulta el trabajo en terreno.

Calor, baja humedad y posibles ráfagas de viento forman un combo que podría generar cambios bruscos en el comportamiento del incendio.

Chubut: preocupación por el ambiente y por el turismo

El nuevo foco complica además la etapa de recuperación del parque que mantiene aún activo el operativo que se inició el 5 de enero, por más que los incendios que afectaron 16.000 hectáreas de bosques estaban controlado. Si bien el fuego fue declarado contenido, la situación continúa siendo monitoreada de manera permanente ante la posibilidad de reactivaciones.

El incendio genera incertidumbre respecto de lo ambiental y también de lo económico, en lo que tiene que ver con el movimiento turístico. No hace muchos días desde que se dispuso la reapertura parcial de servicios de turismo en el Parque Nacional y el retorno gradual de visitantes.

En lo que respecta al accionar del Comando Unificado al frente del operativo contra los incendios -lo integran la Administración de Parques Nacionales, la Agencia Federal de Emergencias y el Gobierno de Chubut-, se informó que se sigue trabajando con monitoreo constante, planificación preventiva y coordinación entre distintas fuerzas para responder con rapidez ante cualquier emergencia.