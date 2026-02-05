Más allá de Península Valdés: las áreas naturales de Chubut más elegidas por los turistas

Ballenas y pingüinos siguen siendo el principal atractivo. Sin embargo, dos reservas con formaciones fósiles y volcánicas se metieron en el ranking.

Las ballenas, un atractivo turístico de Chubut que no pasa de moda.

La provincia de Chubut registró durante enero más de 80.000 visitas a sus áreas naturales protegidas, de acuerdo con un informe dado a conocer por el Ministerio de Turismo provincial. Como siempre, Península Valdés fue el lugar más elegido por los visitantes, pero en los primeros puestos del ranking también aparecen zonas alejadas del mar y menos conocidas.

De acuerdo con el informe del gobierno provincial, del total de visitas a las áreas protegidas, cerca de 38.000 fueron de residentes chubutenses, casi 32.000 correspondieron a turistas provenientes de otras provincias de la Argentina y más de 10.000 fueron de extranjeros .

Las autoridades destacaron el impacto económico directo que este movimiento genera en localidades costeras y del interior.

Fauna marina y cruceros

El avistaje de fauna marina se presenta como un factor clave para la elección de quienes van a recorrer las reservas naturales.

Así, con más de 48.000 ingresos a lo largo de enero, el Área Natural Protegida de Península Valdés -el principal lugar de la Argentina para realizar avistaje de ballenas- encabezó por amplio margen la lista de visitas.

Piedra Parada, Chubut Área Natural Protegida Piedra Parada, en Chubut.

Detrás, en segundo y tercer lugar, se ubicaron otras dos localidades costeras: Punta Tombo, con más de 16.000 visitas y su reserva de pingüinos de Magallanes, y Punta Loma, que superó los 8.500 ingresos de personas que, en gran medida, fueron a ver los lobos marinos.

Otro aspecto que tuvo un rol clave en la preeminencia de estos destinos costeros fue la llegada de cruceros internacionales. Durante el mes arribaron ocho embarcaciones a Puerto Madryn, generando un importante movimiento turístico y un derrame económico que benefició a comercios, prestadores de servicios y actividades vinculadas al sector.

El Chubut prehistórico

Más allá del mar, sin embargo, hubo otros espacios naturales que mostraron cifras relevantes.

Así, en el cuarto lugar aparece el Área Natural Protegida Piedra Parada, situada a 80 kilómetros de Esquel, que recibió cerca de 4.000 visitantes atraídos por su imponente formación rocosa de origen volcánico, un sitio emblemático de más de 50 millones de años que convoca tanto a quienes practican escalada deportiva como a amantes del trekking.

Drones en la colonia de pingüinos de Punta Tombo Pingüinos en Punta Tombo, Chubut.

Por su parte, el Bosque Petrificado Sarmiento recibió casi 750 personas interesadas en conocer una de las mayores concentraciones de madera petrificada de la Patagonia, ubicada 150 kilómetros al oeste de Comodoro Rivadavia y a unos 30 de la localildad de Sarmiento.

Entre ambos lugares, el quinto lugar del ranking fue para otra área junto al mar, el Cabo Dos Bahías, que contabilizó más de 2.300 ingresos, con visitantes que recorrieron el sendero elevado para observar la colonia de pingüinos de Magallanes y la fauna típica de la estepa patagónica.

El Bosque Petrificado de Sarmiento, Chubut El bosque petrificado de Sarmiento, Chubut.

El Gobierno de Chubut remarcó también el crecimiento de la demanda de experiencias específicas, como el buceo con lobos marinos, que durante enero fue realizado por casi 1.400 personas, un 13% más que en el mismo período del año anterior.

Desde el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas destacaron que estos espacios “cumplen un rol estratégico no solo en la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental, sino también en el desarrollo de un turismo sostenible que fortalece las economías locales”.