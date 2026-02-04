Caída global de Meta: fallas masivas dejan sin servicio a Instagram

Usuarios de todo el mundo reportan problemas para acceder a la red social propiedad de Meta

La plataforma Instagram sufrió una caída masiva este miércoles por la noche, afectando a miles de usuarios que experimentaron dificultades para conectarse, actualizar contenidos y navegar por el servicio tanto en su versión web como en móviles.

Según datos de plataformas de monitoreo como Downdetector, se registró un incremento abrupto de reportes de errores, con cientos de notificaciones simultáneas que señalaban problemas principalmente con la conexión al servidor , la actualización del “feed” y el acceso a la aplicación .

Al intentar ingresar, muchos usuarios se encontraron con un mensaje de error que decía: “Lo sentimos, algo salió mal. Estamos trabajando para solucionarlo tan pronto como podamos” (“Sorry, something went wrong”), lo que impidió el uso normal de la plataforma.

Hasta el momento, Meta no había emitido un comunicado oficial detallando las causas del apagón técnico que dejó sin servicio a Instagram en este inicio de 2026.

En caídas previas de servicios de Meta, la empresa suele atribuir estos eventos a “problemas técnicos” que afectan funciones de inicio de sesión y disponibilidad de servidores, aunque no siempre proporciona información detallada sobre los motivos específicos del fallo.

Impacto en los usuarios

Los reportes indican que la interrupción afectó tanto a usuarios particulares como a quienes dependen de la plataforma para actividades profesionales, generando interrupciones en la comunicación y en la gestión de contenidos habituales. La ausencia de servicio provocó además que etiquetas como #InstagramDown se volvieran tendencia en otras redes sociales donde los usuarios comentan las fallas.

Caídas globales de servicios de Meta, que incluyen Instagram, Facebook y WhatsApp, han ocurrido en varias ocasiones en los últimos años, y suelen causar picos importantes de reportes en portales de seguimiento de fallas. En esos eventos, la restauración de los servicios tardó desde unas pocas horas hasta cerca de un día, según antecedentes de interrupciones previas.

Juicio histórico contra Meta, TikTok y Snapchat

Meta, TikTok y Snapchat enfrentan en Estados Unidos un juicio sin precedentes por acusaciones de haber desarrollado productos adictivos orientados a menores de edad. El proceso comenzó con la selección del jurado en el Tribunal Superior de California, en Los Ángeles, y forma parte de una serie de demandas que podrían tener un impacto significativo en la regulación de las grandes plataformas de redes sociales y su relación con los usuarios más jóvenes.

El primer proceso judicial tiene como protagonista a KGM, una joven californiana que comenzó su interacción con redes sociales a los ocho años y que, según su denuncia, desarrolló adicción a plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat desde una edad temprana.

Sus abogados sostienen que el diseño de estos productos, junto con técnicas como el “scroll” infinito,fomentaron un uso compulsivo, lo que derivó en depresión, ansiedad y pensamientos suicidas.

Tiktok. Juicio Los padres de una niña de 8 años de California, Estados Unidos, llevaron a juicio a TikTok y otras redes sociales acusándolas de causar adicción y graves afectaciones a la salud mental juvenil.

La demanda sostiene que el impacto negativo de estos sistemas no es accidental, sino consecuencia directa de estrategias empresariales orientadas a maximizar el tiempo de uso y la interacción de los menores.

El equipo legal de KGM busca no solo una compensación económica, sino también la imposición de cambios obligatorios en el diseño de las plataformas para reducir los perjuicios a los usuarios más jóvenes.

Joseph VanZandt, uno de los abogados principales del caso, señaló: “Este es el punto cero de nuestra lucha contra las redes sociales, donde la sociedad establecerá nuevas expectativas y estándares sobre cómo las empresas de redes sociales pueden tratar a nuestros niños”.

Comparan las redes sociales con el alcohol y el cigarrilo

La acción judicial no es aislada. Forma parte de una ofensiva legal mucho más amplia, con miles de demandas presentadas por adolescentes, distritos escolares y estados en todo el país.

La estrategia de los demandantes recuerda a la empleada contra las grandes compañías de tabaco en los años noventa, cuando se demostró que ocultaban información sobre los daños de sus productos. Aquellos litigios terminaron en 1998 con un acuerdo de USD 206.000 millones, el mayor en la historia de Estados Unidos.

Los abogados de KGM y otros demandantes argumentan que las redes sociales, al igual que los cigarrillos, constituyen un “producto defectuoso” por su potencial adictivo y los daños que ocasionan a la salud mental de los jóvenes.

Entre las tácticas señaladas están el algoritmo de recomendaciones, la reproducción automática de videos y los filtros de belleza, los cuales —según la parte acusadora— promueven comparaciones perjudiciales y dismorfia corporal.