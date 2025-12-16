Qué decisión tomaron con la policía que publicaba videos provocativos en Tik Tok

La joven oficial se filmaba con el uniforme y descubrieron que tenía una cuenta de Only Fans.

La conducta de la oficial generó preocupación interna por el uso del uniforme en un contexto ajeno al servicio.

A mediados de noviembre, una oficial de policía quedó en el centro de una controversia institucional después de que se difundieran en redes sociales, varios videos donde aparece con uniforme y en una actitud catalogada como " indecorosa" por sus superiores.

La joven identificada como Nicole Gabriela V., quien se encontraba bajo licencia médica, había realizado videos eróticos y había sido suspendida tras conocerse su conducta. En las últimas horas, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires informó su expulsión de las fuerzas.

La resolución fue informada por medio de la Orden del Día Institucional (ODI) número 232. El secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro, confirmó la exoneración de la agente , indicando que su comportamiento "chocaba con los principios y valores de la Policía".

Bailes y gestos provocativos - así se mostraba la mujer policía que generó un escándalo por sus videos en TikTok 1

La Policía indicó que su conducta "afecta notablemente el prestigio de la institución"

"La conducta enrostrada a la encartada repulsa la ética y el decoro que deben prevalecer en el accionar de todo funcionario público, colisionando palmariamente con los principios y valores rectores de la vocación policial", estableció el documento oficial.

Esta decisión se rigió por los principios de la gestión de Seguridad Pública plasmados en la Ley 5688. La joven llevaba tres años en la Policía y antes de ser suspendida estaba con licencia médica por "estatus convulsivo" y a la espera de una junta médica.

"Dicha conducta irregular e indecorosa de la oficial de mención, afecta notablemente el prestigio de la institución a la cual pertenece", detalló el comunicado de la policía porteña.

El video que desató el conflicto

La oficial había sido suspendida luego de que se viralizaran videos con bailes y gestos provocativos. En uno de ellos, se observa a dos mujeres jugando al pool con uniforme policial, sin identificación visible, y manteniendo una interacción con seguidores en un tono que las autoridades describieron como "inocente controlado e insinuante".

El material se viralizó con rapidez. La fuerza confirmó que una de las protagonistas era efectivamente la oficial V., mientras que la otra mujer no forma parte del cuerpo policial. El registro audiovisual acumuló cientos de visualizaciones y generó preocupación interna por la forma en que se utilizó el uniforme y por el estilo del contenido.

El impacto en la carrera de la oficial

Nicole Gabriela V. ingresó a la fuerza hace poco más de tres años. Durante ese período, su legajo registró un "concepto regular", calificación que representa un rendimiento intermedio dentro de la escala interna. Sin embargo, la conducta analizada ahora fue catalogada como incompatible con los estándares institucionales, sobre todo por la exposición pública y el uso del uniforme en un ámbito que no responde a funciones operativas ni administrativas.

Por otra parte, se conoció que la joven contaba con una cuenta de Only Fans donde promocionaba contenido erótico y se describía como "morocha, oficial de la policía argentina".

La ex agente realizó un descargo público luego de esta viralización, admitiendo conocimiento de la investigación y justificando su accionar por necesidad económica: "Lo hice por necesidad", declaró en una entrevista con Telenoche.