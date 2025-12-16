Viagra en el Río de la Plata: científicos del Conicet hallaron residuos del medicamento en el agua

El estudio reveló gran cantidad de fármacos en las aguas del río y sus afluentes. El peligro para la salud.

Un nuevo trabajo científico encendió alertas sobre una forma silenciosa de contaminación ambiental : la presencia de restos de medicamentos , entre ellos viagra , en los cursos de agua . Investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectaron fármacos como Viagra , analgésicos y drogas cardiovasculares en distintos tramos del Río de la Plata y sus afluentes, un problema asociado al crecimiento urbano y a las fallas en el tratamiento de efluentes cloacales.

El trabajo, publicado en la revista Environmental Toxicology and Chemistry, forma parte de una línea de investigación sobre “ contaminantes emergentes ”, sustancias de uso farmacológico que ingresan al ambiente y que pueden persistir por tiempos prolongados sin degradarse plenamente.

Para evaluar esta problemática, el equipo tomó muestras en 26 sitios distribuidos a lo largo de siete cuencas de la región metropolitana de Buenos Aires , desde zonas de uso agroganadero hasta tramos urbanos densamente poblados.

Los cursos de agua analizados incluyeron los ríos Luján, Reconquista y Matanza-Riachuelo, así como los arroyos Del Gato, Maldonado, El Pescado y Espinillo, que atraviesan La Plata, Berisso, Ensenada y el partido de Magdalena. Los investigadores midieron 16 principios farmacológicos de amplia prescripción, con resultados que revelan una relación directa entre la densidad de población, la infraestructura cloacal y la cantidad y variedad de compuestos detectados en el agua.

Pastilla-de-viagra.jpg

En los tramos que atraviesan zonas rurales, los análisis únicamente detectaron en promedio dos o tres fármacos, mientras que en los sectores urbanos los residuos de prácticamente la totalidad de los compuestos buscados fueron identificados, con concentraciones crecientes a medida que aumenta la presencia humana y los aportes de aguasresiduales.

Los medicamentos encontrados

Entre los compuestos más frecuentes, la carbamazepina --un antiepiléptico-- se posicionó como el hallazgo más recurrente, seguida por analgésicos de uso masivo como paracetamol e ibuprofeno, y el betabloqueante atenolol, empleado en el tratamiento de hipertensión y arritmias. De manera llamativa, también se detectó sildenafil (su nombre comercial es Viagra),cuya mostró presencia un patrón estacional más pronunciado en los meses de verano, lo que según las y los científicos podría estar asociado a cambios en los hábitos de consumo de la población.

El trabajo de campo también incluyó análisis comparativos entre estaciones del año. En invierno, por ejemplo, aumentaron las detecciones de salbutamol, un broncodilatador utilizado para afecciones respiratorias, que suelen incrementarse en climas fríos. Estas variaciones estacionales, explican las y los investigadores, ayudan a relacionar la contaminación con patrones de salud y comportamiento social, además de con factores hidrológicos como las precipitaciones, que tienden a diluir las concentraciones de algunos compuestos.

Un aspecto relevante del informe es la constatación de que las plantas de tratamiento cloacal, aun cuando existen, no eliminan completamente estos compuestos. Más aún, algunos de los niveles más altos de contaminación se observaron precisamente en cursos de agua que reciben descargas de plantas depuradoras, lo que sugiere limitaciones tecnológicas en la remoción de estos micropoluentes. Al mismo tiempo, los segmentos sin acceso a redes de saneamiento también exhibieron concentraciones significativas, probablemente debido a descargas clandestinas, pozos ciegos mal impermeabilizados o filtraciones desde rellenos sanitarios, que permiten que los residuos alcancen las aguas subterráneas y de allí se transfieran a los cursos superficiales.

La contaminación en el agua se produce por varios motivos.

La presencia sostenida de fármacos en ambientes acuáticos no es un fenómeno exclusivo de la Argentina: trabajos internacionales han documentado este tipo de contaminación en ríos de todo el mundo y lo han identificado como un problema global de contaminación química de los recursos hídricos, con potenciales efectos en la biota acuática y en la salud humana a largo plazo.

Sin embargo, la situación local tiene sus particularidades. Según el equipo del Conicet, los niveles de residuos de paracetamol en los cursos de agua analizados son comparativamente más altos que los reportados en muchos estudios internacionales, lo que podría reflejar un patrón de consumo elevado y la insuficiencia de los sistemas de tratamiento actuales para retener o degradar estas sustancias.

Para las y los científicos que participaron del estudio, la investigación no pretende ser una alerta alarmista sino una llamada de atención sobre un ciclo que se da por descontado: lo que se ingiere y se descarta no desaparece al apretar el botón del inodoro o en el tacho de basura. Los residuos siguen un camino, casi siempre hacia el agua o la tierra, con consecuencias ambientales que aún no están plenamente evaluadas, pero que sin duda afectan la calidad de los ecosistemas y de la vida que depende de ellos.