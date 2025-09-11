Neuquén: alerta en farmacias por venta de medicamentos y viagra por Facebook

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Neuquén alertaron sobre los riesgos de comprar medicamentos fuera de los comercios habilitados para comercializarlos.

Aunque las farmacias es el lugar indicado para comprar medicamentos , la gran oferta de venta de productos por redes sociales ya alcanzó este rubro y generó preocupación entre los farmacéuticos neuquinos quienes alertaron sobre su peligro.

En un recorrido por el Marketplace de Facebook en Neuquén la venta de viagra por ese medio llama la atención. Una publicación con ubicación en Neuquén Centro ofrece este producto con una compra mínima de una caja con 8 comprimidos.

Ante la consulta de valores, indicaron que ofrecen diferentes marcas. Hay Sildenafil de 50 miligramos por 20 comprimidos masticables a 27 mil pesos, vimax de 50 miligramos por 10 comprimidos a 24 mil pesos y una caja de 12 pastillas a 15 mil.

viagra

Viviana Quesada, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Neuquén, contó a LMNeuquén los peligros de comprar medicamentos en lugares no habilitados y puntualizó que este tipo de potenciadores sexuales como viagra tienen diferentes cantidades y no todas las personas pueden tomar los mismos.

Si bien contó que el Colegio no recibieron denuncias por venta de medicamentos a través de redes sociales, sí confirmó que este tipo de comercialización existe e invitó a la comunidad a denunciar al detectarla.

"Es peligroso comprar medicamentos en cualquier lado, hay que denunciar este tipo de venta", insistió la farmacéutica, quien informó que en los últimos días sí recibieron una denuncia que alertaba sobre venta de fármacos en una verdulería en Zapala, que también lo promocionaba por Facebook.

Farmacias PAMI adulto mayor.jpg

Con respecto a los precios, los que ofrecen por redes sociales tienen un valor menor que el que se comercializa en farmacias. Los potenciadores sexuales que en redes se venden a 27 mil pesos, en las farmacias de Neuquén se consiguen por 57 mil, y el de 10 comprimidos que salen 24 mil por Facebook, en las farmacias se vende a 41 mil.

Riesgos para la salud

Quesada pidió precaución a la población a la hora de comprar sus medicamentos y aconsejó que no lo hagan en otros comercios que no sean farmacias. Aclaró que si se compra en otro lugar no se puede confirmar que se hayan mantenido fuera del alcance del sol, por ejemplo.

"Todo lo que se compra fuera de farmacia no sabemos si estuvo conservado, además cuando una persona se acerca a una farmacia recibe el consejo del farmacéutico", manifestó.

En el caso especial de potenciadores sexuales aclaró que se tratan de vasodilatadores y que por ejemplo no podría tomar la misma dosis una persona hipertensa o con alguna otra enfermedad previa. Tampoco requiere la misma dosis un hombre joven, que otro de mayor edad.

Pastilla-de-viagra.jpg

"Esos medicamentos se venden bajo receta. Siempre se tiene que comprar en una farmacia, para poder saber qué te están vendiendo, además que de esa forma sabés que está aprobado por Anmat", insistió.

Hace falta una revisión médica para determinar si una persona está apta o no para tomar estos medicamentos, situación que no se realiza ante una compra directa por internet. Por otra parte, la comercialización por vías ilegales debe ser controlada por cada Municipio, ya que Salud Pública inspecciona las farmacias.

Un farmacéutico neuquino indicó además que hay incremento en la demanda de este tipo de medicamentos. "El consumo ya no sólo está vinculado a personas con diversas diagnósticos como diabetes, hipertensión, problemas prostáticos, stress, sino que la venta de estos potenciadores sexuales se incrementó en personas sin estas enfermedades y se debe principalmente a la inseguridad y la baja autoestima de los jóvenes y la falta de consultas a profesionales de la salud", afirmó.