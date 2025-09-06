Tractorista: un oficio que vuelve a ser necesario en Neuquén

Con el pedido de varios emprendimientos productivos de la región, "El Puesto de Plottier" capacitó a 30 profesionales para manejar un tractor en una chacra.

El Centro de Formación Profesional Agropecuario ( CFPA ) N° 1, más conocido como "El Puesto de Plottier " brindó una capacitación por la que 30 personas recibieron la instrucción para convertirse en tractoristas , un viejo oficio que vuelve a ser necesario en la región.

Con el acompañamiento del Ente de Desarrollo Económico de Plottier (EDEP) y el área de Tránsito del Municipio de Plottier llevaron adelante el segundo curso de operario tractorista por el que los nuevos conductores podrán desarrollar este oficio en chacras de la zona.

La capacitación, a cargo del instructor Ariel Plaza, formó a alrededor de 30 vecinos y vecinas de diferentes edades -jóvenes, adultos, hombres y mujeres con interés en el ámbito productivo- en el manejo de tractores e implementos agrícolas. El curso incluyó prácticas de conducción, seguridad vial y el trámite para la obtención del carnet habitante.

“Es el segundo año que realizamos esta formación junto al municipio, con una gran participación y entusiasmo. Buscamos brindar herramientas concretas para que los vecinos puedan insertarse laboralmente en chacras, emprendimientos frutícolas, en la producción de alfalfa o bien para trabajar en sus propios proyectos familiares”, explicó Plaza.

tractoristas

Durante las clases, además del entrenamiento en el uso del tractor, los participantes recibieron instrucción en normas de tránsito y circulación. Con ello, quienes completaron la cursada quedaron en condiciones técnicas de acceder a la licencia correspondiente.

La propuesta sumó este año la colaboración de la empresa Natalini Agro SRL., que aportó un tractor de su marca y dictó una clase técnica específica a cargo de su mecánico especialista.

“Siempre hay demanda de tractoristas, sobre todo en épocas de cosecha. Por eso, el CFPA N° 1 pone a disposición su maquinaria para que los egresados que lo necesiten continúen practicando hasta alcanzar mayor experiencia”, agregó el instructor.

centro de formación profesional agropecuaria N° 1 de plottier

El curso cerró el 28 de agosto, pero desde “El Puesto” confirmaron que la propuesta volverá a dictarse el año próximo, sumando nuevos contenidos y articulaciones con el sector productivo.

Más cursos

Con la llegada de septiembre y el inicio de la primavera, "El Puesto" arrancó el Módulo III del curso de Aromáticas, a cargo de la ingeniera agrónoma y docente Anahí Navarro. Este nuevo módulo está centrado en el manejo del cultivo de aromáticas en primavera, abordando temas clave como el uso de biopreparados, control y manejo integrado de plagas, así como el acompañamiento en la siembra y trasplante de especies típicas de esta estación.

“En primavera las plantas comienzan a activarse y, con ellas, también aparecen las plagas. Por eso trabajaremos en la planificación y elaboración de biopreparados, además de realizar prácticas de trasplante y cuidado de plantines”, explicó la profesora.

WhatsApp Image 2025-09-04 at 18.49.59

Durante las ocho clases previstas, los y las participantes aprenderán a trabajar con especies como ají, albahaca, caléndula y tagete, fundamentales tanto por su valor aromático como por su función dentro del diseño de huertas agroecológicas. Las clases se dictan todos los martes a las 16:30 horas en el CFPA N° 1, extendiéndose hasta fines de octubre.

“El curso busca que cada persona pueda llevarse herramientas prácticas para el manejo de su huerta, entendiendo la importancia de la diversidad y del uso de recursos naturales para el cuidado de las plantas”, agregó la docente.

El próximo 10 de septiembre arranca el curso de operario de jardinería y vivero que se dictará los miércoles a las 15. El 11 de septiembre empieza el taller de operario de huerta que se dictará los jueves a las 15.

El puesto de Plottier- cursos-2.jpg

El 15 y 16 de septiembre se orecerá una capacitación de manipulación de alimentos a las 16. El 17 de septiembre arranca el taller de elaboración artesanal de lácteos, que será los miércoles a las 18. Y el 30 de septiembre empezará el taller de conservas.

El CFPA N° 1 depende del Consejo Provincial de Educación (CPE) y todos sus cursos son gratuitos. La dirección es Ruta 22 Km 1232, Plottier y el teléfono para consultas el 2996053117.